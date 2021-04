Côte d'Azur : des voyageurs surpris par l'absence de contrôles de police

Les déplacements entre régions sans justificatifs ne sont désormais plus tolérés. Pour autant, en gare de Nice, les voyageurs se sont étonnés de l’absence de contrôles pour faire respecter les nouvelles «mesures de freinage» destinées à juguler la troisième vague de l'épidémie de Covid-19.

Il n'y avait pas un policier à l’horizon, à la mi-journée, au bout du quai ou à l’arrivée d’un train, en gare de Nice. Et les usagers affirmaient ne pas avoir non plus subi de contrôles tout au long du trajet malgré les nouvelles directives de fermeté annoncée à l'issue du week-end de Pâques. «Depuis le début de la crise sanitaire, je n’ai jamais été contrôlé. Je trouve cela très surprenant. Je m’attendais au moins à l’être aujourd’hui à la descente du train, confiait Stéphane, un usager régulier de la ligne Grasse-Vintimille. Cela fait des jours pourtant qu’on nous rebat les oreilles avec la fin de la période d’indulgence».

«Construire un château avec trois allumettes»

Du côté des policiers, on affirme que des contrôles sont bel et bien menés notamment par la BCF (brigade des chemins de fer, Ndlr) et la BAC (brigade anti-criminalité, Ndlr) mais les organisations syndicales dénoncent un manque de moyens humains pour une présence plus accrue. «Nous vérifions le respect du port du masque par les voyageurs et vérifions que les passagers venant d'Italie sont bien munis d’un test PCR négatif, assure Laurent Martin de Frémont, le secrétaire départemental d’Unité SGP-police. Si les Azuréens ont l’impression que nous sommes discrets, c’est normal. Cela est dû au fait que nous manquons cruellement d’effectifs. Le gouvernement nous demande de construire un château avec trois allumettes. C’est mission impossible.»