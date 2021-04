Policiers brûlés à Viry-Châtillon : les syndicats indignés par le verdict

«Incompréhensible», «choquant» et «inquiétant». Les syndicats de policiers ne se sont pas privés de faire connaître leur indignation après le verdict du procès en appel de la violente agression d’agents à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la cour d'assises des mineurs de Paris a en effet condamné cinq jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion et acquitté les huit autres accusés. Un verdict moins sévère qu'en première instance. Les accusés encouraient la réclusion criminelle à perpétuité.

Ce verdict «est incompréhensible et laisse les victimes et de nombreux policiers très amers et en colère», a réagi Grégory Joron, secrétaire général délégué d'Unité. «Il y a de la colère, beaucoup de déception. Avec les mêmes preuves, on se retrouve avec moins de coupables et des peines moins lourdes qu'en première instance», a-t-il ajouté. «Aujourd'hui, je pense à mes collègues victimes, laissés à leur sort, qui ne doivent pas se sentir réparés à la hauteur du préjudice qu'ils ont subi».

«pour mettre fin à toutes formes de délinquances, il faut des sanctions fermes et exemplaires»

Alors qu’une bagarre générale a éclaté entre les jeunes accusés lors de la lecture du verdict et a nécessité l'intervention d'une trentaine de policiers et gendarmes, il a jouté : «Quand on voit à la fin les insultes, les bagarres, ça laisse penser, quoi qu'on en dise, à une forme de naufrage».

Après cette décision «écœurante et inquiétante qui va laisser des traces, les violences, les jets de cocktails Molotov, les tirs de mortiers vont continuer, rien ne va changer», a pour sa part regretté Guillaume Roux secrétaire départemental de l'Essonne du syndicat Unité SGP Police-FO. Pour son homologue du syndicat Alliance dans l'Essonne, Claude Carillo, il s'agit également d'un «verdict choquant» : «pour mettre fin à toutes formes de délinquances, il faut des sanctions fermes et exemplaires».

Le syndicat Alliance, dans un communiqué, a d'ailleurs appelé à un rassemblement devant le tribunal de Paris, ce mardi 20 avril, pour dénoncer «la clémence et le laxisme» de la justice.

Lors du premier procès, huit accusés avaient été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison. Cinq autres avaient été acquittés.

Les 13 jeunes, âgés de 16 à 21 ans au moment des faits, étaient accusés d'avoir fait partie de la vingtaine de personnes encagoulées qui, le 8 octobre 2016, avaient attaqué aux cocktails Molotov deux voitures de police stationnées à proximité du quartier sensible de la Grande Borne. Deux policiers, un homme et une femme, avaient été gravement brûlés. L'un d'eux, adjoint de sécurité, avait été plongé plusieurs semaines dans le coma et porte, plus de quatre ans après les faits, encore les marques de l'agression sur son visage.