Attaque au couteau à Rambouillet : où en est l'enquête ?

L’enquête faisant suite à l'assassinat d'une agente administrative, poignardée par un Tunisien qui a ensuite été abattu, dans le commissariat de Rambouillet (Yvelines), se poursuit.

Quatre personnes, appartenant à l'entourage de l'assaillant, Jamel G., 36 ans, ont été placées en garde à vue. Parmi elles, figure un individu ayant accueilli l'assaillant à son arrivée en France en 2009.

Deux perquisitions ont également été menées dans la soirée et la nuit du vendredi au samedi 24 avril. Le domicile d'une personne ayant accueilli l'assaillant, situé dans le Val-de-Marne, a été perquisitionné dès vendredi en fin d'après-midi, tout comme le logement de Jamel G., situé à Rambouillet.

Dans l’après-midi, le parquet national antiterroriste (Pnat) avait annoncé s'être saisi de l'enquête. Des témoins ont rapporté que l'assaillant aurait crié «Allah Akbar».

Les enquêteurs veulent cerner le profil de l'assaillant

L'assaillant était un ressortissant tunisien de 36 ans, originaire de la région de Sousse, dans l'est de la Tunisie. Il était inconnu des services de police et des renseignements territoriaux et se trouvait en situation régulière. Il avait bénéficié en 2019 d'une autorisation exceptionnelle de séjour salarié, puis d'une carte de séjour en décembre 2020, valable jusqu'en décembre 2021.

Il avait emménagé en décembre 2015 à Rambouillet. Selon un proche de sa famille en Tunisie, il habitait chez sa tante et avait au moins deux frères, dont un jumeau.

D'après le procureur, cet habitant de Rambouillet aurait effectué des repérages en amont de son passage à l'acte. « Une évaluation est en cours par la Sdat (sous-direction antiterroriste) », a indiqué le Parquet national antiterroriste (Pnat).

Sur sa page Facebook, ses posts publics sont quasiment exclusivement consacrés à la défense de la communauté musulmane, la lutte contre l'islamophobie ou les propos du polémiste Éric Zemmour, jusqu'en 2020. Mais, à partir d'avril 2020, au moment du confinement, il ne publie plus que de pieuses prières et des versets coraniques. Quelques jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty par un islamiste en octobre 2020, il change sa photo de profil et rejoint une campagne intitulée « Respectez Mohamed prophète de Dieu ».

Un ancien voisin, qui ne l'avait plus vu depuis deux ou trois ans, l'a décrit comme un musulman « pas pratiquant ». Célibataire, il vivait seul et travaillait dans le bâtiment, selon lui. Les enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), chargées des investigations, vont multiplier les auditions parmi ses relations, connaissances, collègues ou sa famille pour cerner son profil.