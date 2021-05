Pour Éric Ciotti, le président de Région Renaud Muselier «ne fait plus partie» des Républicains

Ce lundi matin, le président de la Commission Nationale d’investiture du parti était l’invité d’Europe 1. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur le retrait de l’investiture LR au président sortant de la région PACA, après l’alliance de ce dernier avec LREM pour les élections Régionales des 20 et 27 juin.

Au sujet du retrait de la liste de La République En Marche au profit de celle conduite par le président du Conseil Régional de PACA, le député de la première circonscription des Alpes-Maritimes a évoqué « une mauvaise cuisine électorale».

À deux jours de la date limite du dépôt des listes pour ce scrutin, l’élu azuréen n’a pas exclu la possibilité de la constitution d’une nouvelle candidature estampillée LR, plébiscitée notamment par le maire de Cannes David Lisnard. «C’est une des hypothèses, a-t-il confirmé. Nous allons en débattre aujourd’hui et demain avec Christian Jacob. Nous aurons un comité stratégique demain matin. Le temps presse».

En revanche, le parlementaire a précisé qu’il ne conduirait pas lui-même une éventuelle liste Les Républicains. «Je suis élu départemental et je suis candidat aux élections départementales dans mon canton, a-t-il expliqué. J’en suis élu depuis 2008. C’est un canton qui a été touché durement par les intempéries (le 2, octobre dernier, Ndlr). Je reste fidèle à la terre qui m’a vu naitre et que je veux servir, d’autant qu’elle est en difficulté».

«Mauvaise tambouille politicienne»

Évoquant l’alliance entre le parti présidentiel et l’exécutif régional, Éric Ciotti a exprimé «sa honte de voir ce spectacle». «Derrière le pacte de Brégançon, il y a des places et des postes qui se négocient», a-t-il dénoncé en attaquant la stratégie du camp d’Emmanuel Macron pour «déstabiliser la droite républicaine» avant l’élection présidentielle de 2022. «Je suis très choqué qu’au cœur de la crise sanitaire (…), le Président de la République et le Premier Ministre passent leur temps à faire cette mauvaise tambouille politicienne (…). Ceux qui participent à ce jeu sont totalement dans sa main».