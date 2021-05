Régionales : Renaud Muselier va redemander «le soutien» des Républicains

Vingt-quatre heures après s’être vu retirer l’investiture par le parti de Christian Jacob, le président LR sortant de Provence Alpes Côte d’Azur et candidat à sa succession Renaud Muselier a tenu une conférence de presse improvisée à Nice aux côtés du maire de la ville Christian Estrosi afin de clarifier sa position.

«Je me demande qui a bien pu avoir une idée pareille». C’est ainsi que Renaud Muselier a réagi ce lundi après-midi à l’éventualité d’une candidature LR face à la sienne lors du scrutin des 20 et 27 juin prochains. Rejeté par sa famille politique qui critique l’alliance conclue avec La République En Marche, le président de la Région PACA a précisé qu’il participera ce mardi matin à la réunion stratégique des Républicains à Paris. «L’investiture je ne l’ai jamais demandée, a-t-il rappelé. Je ne la demanderai pas. Ce que je demanderai, c’est le soutien de ma famille politique (…) afin d’éviter que cette région ne tombe entre les mains d’un parti extrémiste ou sectaire».

«une logique de rassemblement le plus large»

Quelques heures auparavant, le président de la commission nationale d’investiture des Républicains Éric Ciotti, avait estimé sur Europe 1 que le président de la région PACA ne faisait plus partie des Républicains et qu’il ne voterait pas pour ce dernier pour ce scrutin.

Lors de sa conférence de presse, Renaud Muselier a évoqué la future liste qu’il compte mener. Une liste dans laquelle Sophie Cluzel, la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées qui a retiré sa candidature ne figurerait pas. «Cette liste sera d’abord celle de la majorité régionale actuelle dont chacun reconnaît la qualité du bilan, c’est une majorité plurielle, vivante, composée de huit familles politiques, d’élus de droite, du centre, d’écologistes raisonnables et aussi d’élus qui ont rejoint la majorité présidentielle. Je me tiendrais donc à cette logique de rassemblement le plus large avec laquelle nous avons construit notre bilan», a affirmé Renaud Muselier.

«Notre objectif est de faire gagner la région et de sortir de la crise le plus vite possible, d'organiser le retour à la vie partout et dans tout le territoire».