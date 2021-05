Policier tué à Avignon : une marche citoyenne organisée à Paris le 19 mai

À la suite du meurtre du policier Eric M. mercredi soir à Avignon, l’ensemble des syndicats de police ont appelé à une «grande marche citoyenne» en soutien à la police le mercredi 19 mai prochain.

Un hommage sera rendu à 14 heures ce dimanche 9 mai au brigadier qui a perdu la vie lors d’une opération anti-drogue dans le centre d’Avignon. «Ce drame, ce meurtre inacceptable, celui d’un policier abattu par un délinquant dans l’exercice de ses missions quotidiennes, nous plonge tous dans la sidération, la tristesse et l’émotion», a déclaré l’intersyndicale dans un communiqué.

Ce drame s’ajoute à la mort de Stéphanie Monfermé, fonctionnaire de police à Rambouillet, tuée par arme blanche devant le commissariat le 23 avril dernier.

C’est pourquoi l’ensemble des organisations syndicales, comprenant les syndicats des officiers, du personnel administratif et même de la police scientifique, appellent à une grande marche à Paris dans deux semaines. «Elle devra rassembler le plus largement possible toutes celles et ceux qui désirent marquer leur attachement et leur soutien à la Police Républicaine», indiquent-elles.

Les syndicats de police ont également déclaré ne pas participer au «Beauvau de la sécurité», grande consultation lancée par Emmanuel Macron afin d’améliorer les conditions d’exercice des forces de l’ordre, dont la prochaine table ronde a lieu le 17 mai prochain.