La France accusée de bloquer une commande de vaccins Pfizer sous la pression de l’industrie pharmaceutique

Ce vendredi 7 mai, le quotidien allemand Die Welt a publié un article indiquant que la France aurait bloqué une commande importante à destination de l'Union Européenne, et qui viendrait d’Allemagne.

Elle comprendrait environ 1,8 milliard de doses du vaccin contre le coronavirus conçu par les laboratoires BioNtech et Pfizer et cela, pour les deux prochaines années.

D’après des diplomates de l’Union Européenne interrogés par le média allemand, ces derniers auraient déclaré que «les laboratoires français souhaiteraient peut-être jouer un rôle plus important dans la production de vaccins».

La Commission européenne négocierait une livraison de doses provenant du partenariat entre les États-Unis et l’Allemagne dans l’espoir de fournir des vaccins pour les enfants et des injections de rappel pour les adultes d’ici la fin de l’année. Et chaque commande doit requérir une approbation unanime de la part de tous les États membres de l’Union européenne.

D’après Die Welt, l’énorme requête mondiale de vaccin et des «boosters» (injection de rappel) aurait conduit les gouvernements européens à s’inquiéter et craindre que Bruxelles serait passé à côté de cette information. Pour l’un des diplomates interrogés, «ce serait une catastrophe pour laquelle la France serait responsable».

Alors que la campagne de vaccination européenne contre le Covid s’est accélérée, l’apparition des nouveaux variants agressifs incitent de nombreux pays à renforcer leurs commandes de vaccins.

Une nouvelle barre franchie aujourd’hui, avec plus de 600 000 vaccinations réalisées en 24h en . De nouveau, merci à celles et ceux qui jour après jours protègent nos concitoyens. On continue ! — Olivier Véran (@olivierveran) May 6, 2021

Pour rappel, Emmanuel Macron a fait savoir ce jeudi qu’à partir du 12 mai, la vaccination contre le coronavirus sera ouverte à tous les adultes si il reste des doses d’excédent. De son côté Olivier Véran, le ministre de la santé a déclaré à travers Twitter «qu'une nouvelle barre a été franchie avec 600 000 vaccinations réalisées en 24 heures.»