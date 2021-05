Projet d'attentat contre une loge maçonnique : 3 suspects mis en examen et écroués

Trois membres d'une cellule terroriste d'extrême droite interpellés mardi dans le Doubs et le Bas-Rhin ont été mis en examen vendredi soir et placés en détention provisoire, a indiqué une source judiciaire ce samedi à l'AFP. Ils auraient projeté un attentat contre une loge maçonnique.

Ces trois membres d'un groupuscule néonazi, deux hommes âgés de 29 et 56 ans et une femme de 53 ans, ont été mis en examen pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle», selon cette source.

Vendredi, on apprenait que six individus d'extrême droite avaient été interpellés mardi. Trois autres personnes avaient été libérées et n'étaient pas poursuivies à ce stade.

Baptisé «Honneur et Nation», le groupuscule préparait un attentat terroriste intitulé «projet Alsace» contre une loge maçonnique en Moselle.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) avait ouvert une enquête préliminaire en février 2021 sur les activités de ce groupuscule d'ultradroite.

Selon une source proche du dossier, les personnes mises en cause sont soupçonnées d'avoir voulu préparer une action violente. Le projet ne semblait toutefois pas imminent.

Elles ont été interpellées à la suite d'échanges entre elles, et notamment parce qu'elles faisaent des recherches sur d'éventuels explosifs et avaient effectué des repérages.

La menace terroriste d'extrême droite progresse

La menace du terrorisme d'ultradroite est bien réelle en France. En 2018, treize membres d'un groupuscule baptisé Action des forces opérationnelles (AFO, qui prévoyaient des attentats contre des musulmans, notamment en empoisonnant la nourriture halal, avaient été arrêtés.

La même année, un autre groupuscule baptisé les Barjols avait vu son projet de s'en prendre à Emmanuel Macron avorté. Et en 2017, le groupe OAS avait voulu prendre pour cible Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner durant la campagne présidentielle.

En Europe et dans le reste du monde, le terrorisme d'extrême droite connaît également un regain de vigueur jamais vu depuis les heures sombres qui ont précédé la seconde guerre mondiale. Des attaques de Christchurch en Nouvelle-Zélande (51 morts) à El Paso au Texas (23 morts) en passant par Hanau en Allemagne (12 morts), les terroristes d'extrême droite ont fait de nombreuses victimes ces dernières années.