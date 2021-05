Policier tué à Avignon : Jean Castex présidera mardi une cérémonie d'hommage

Le Premier ministre Jean Castex présidera, mardi 11 mai à 15H00, à Avignon, une cérémonie nationale d'hommage au policier tué dans cette ville, a annoncé Matignon ce dimanche.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin participera à la cérémonie. Une foule de policiers et d'Avignonnais s'est rassemblée dimanche devant l'hôtel de police d'Avignon en hommage au brigadier de 36 ans, Eric Masson, tué mercredi dernier.

Appelés mercredi sur un point de trafic de drogue bien connu, dans le centre historique d'Avignon, les policiers de la brigade d'intervention départementale Vaucluse-Gard, en civil, dont Eric Masson, avaient procédé au contrôle d'une cliente «de ce qui ressemblait à un échange de stupéfiants», selon le procureur Philippe Guémas.

Alors que la femme venait d'être arrêtée par les deux policiers, «deux individus s'avançaient (...) et l'un des deux, porteur d'une sacoche en bandoulière, (leur) demandait ce qu'ils faisaient là», a expliqué M. Guémas. «Eric Masson déclinait sa qualité de policier et l'individu sortait une arme de poing et faisait feu à deux reprises, l'atteignant au thorax et à l'abdomen». Le policier est mort sur place.