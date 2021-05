Burn-Out : ces 4 signes qui doivent vous alerter

Pression temporelle, surcharge de travail, manque d’équité… Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un burn-out, ou «épuisement professionnel», un syndrome résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. Cet état d'épuisement physique, émotionnel et mental, qui se développe progressivement, se manifeste par un certain nombre de signes. Voici ceux qui doivent vous alerter.

Une fatigue extrême

L’un des premiers signes est la fatigue. Elle est telle que les temps de repos habituels - nuits, week-ends ou congés - ne suffisent plus à la soulager. La tension accumulée au cours de la journée se prolongeant jusqu’au soir, l’individu a souvent des difficultés à s’endormir. Et quand il trouve enfin le sommeil, généralement, les nuits se sont pas réparatrices. Résultat, le réveil devient une véritable épreuve, et il ne parvient même plus à se lever pour aller travailler. Cette fatigue extrême peut aussi provoquer des problèmes cutanés.

Mal de dos, migraines, nausées…

Parmi les signes les plus précoces, on peut également citer le mal de dos. En effet, il n’est pas rare que les personnes au bord du burn-out souffrent de tensions musculaires avec des douleurs rachidiennes. Des migraines récurrentes, des troubles intestinaux, des nausées, ou encore des vertiges, peuvent également être observés. Ce syndrome peut d’autre part induire des habitudes alimentaires favorisant une perte ou une prise de poids soudaine. A noter que des comportements addictifs peuvent apparaître face à la tension ressentie : tabac, alcool, drogues, ou encore tranquillisants.

Une perte de motivation

«Je n’y arrive plus», «Je ne suis plus bon dans mon travail», «Je ne prends plus de plaisir à rien»… L’épuisement ressenti est souvent accompagné d’une perte de motivation et d’estime de soi. La personne doute de plus en en plus quant à ses compétences professionnelles, et a le sentiment de perdre le contrôle. Cela peut la rendre triste, irritable, impatiente, ou bien hypersensible. Certains salariés peuvent aussi se montrer cyniques, ou perdre toute empathie à l’égard leur famille ou de leurs collègues, ce qui peut détériorer leurs relations sociales et aboutir à un isolement social.

Des troubles cognitifs

Enfin, il faut savoir que les manifestations sont aussi cognitives. L'actif atteint par ce syndrome peut éprouver des difficultés à rester concentrer, à effectuer plusieurs tâches à la fois, à s’organiser, à prendre des décisions, ou encore présenter des troubles de la mémoire. Par conséquent, son efficacité professionnelle est moindre. Le travailleur a du mal à rendre ses travaux dans les délais imposés, à tendance à commettre des erreurs, ou encore à oublier des rendez-vous, même importants.