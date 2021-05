Les cétacés victimes de mauvais traitement au Marineland d’Antibes ?

Des images de cétacés du parc Marineland d’Antibes tournées par un lanceur d'alerte anonyme montrent des orques amorphes et des dauphins évoluant dans des bassins sales. Des responsables associatifs et des scientifiques y voient de la maltraitance animale.

Alors que le parc Marineland d’Antibes doit rouvrir ses portes le 11 juin, un anonyme est allé, il y a quelques jours, faire voler son drone au-dessus des bassins pour filmer les cétacés.

Transmises à l’association One Voice, les images ont été présentées à des vétérinaires et biologistes qui décrivent une situation alarmante. Biologiste spécialiste des cétacés, le Dr Ingrid Visser s’inquiète de l’état des bassins dans lesquels les animaux évoluent.

À l’image, les algues semblent avoir colonisé le fond de l’eau, ce qui pourrait traduire un problème de filtration et de circulation par pompage. « On peut bien sûr s’inquiéter du fait que les poissons morts et les excréments d'animaux peuvent s'accumuler au fond du ou des bassins, et ne pas être extraits, créant ainsi un réservoir pour des maladies », explique la scientifique néo-zélandaise.

Le Dr Pierre Gallego, vétérinaire spécialiste de la faune marine, constate lui des comportements lui laissant penser que les animaux s’ennuient. « Le fait que la nageoire soit totalement affaissée témoigne clairement qu’Inouk (une orque vedette du parc) ne nage pas suffisamment, et donc que la taille des bassins est inadéquate. »

Vers la fin des delphinariums ?

En 2019, One Voice avait accusé la direction de Marineland de vouloir transférer quatre orques (Inouk, Keijo, Moana et Wikie) vers un autre parc, en Chine afin d’y être utilisées dans des numéros de divertissement. Depuis, l’association milite pour que ces cétacés retrouvent la vie sauvage.

Le 29 janvier dernier, l’Assemblée nationale a adopté à la quasi-unanimité la loi du député azuréen Loïc Dombreval qui interdit la détention d'animaux sauvages dans les cirques et delphinariums. Une décision très froidement accueillie par la direction du parc Marineland d'Antibes, qui met en avant, depuis plusieurs années, ses missions de pédagogie, de recherche et de protection des cétacés.

Pour retrouver la vidéo de l’association One Voice : https://vimeo.com/555295914