Gendarmes ciblés par des tirs en Dordogne : ce que l'on sait du suspect

Un homme armé est recherché au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, ce dimanche 30 mai, après avoir tiré sur les gendarmes appelés pour un différend familial.

Alors que la traque se poursuit, voici tout ce que l'on sait du profil du suspect.

Un ancien militaire qui est armé

L'individu recherché est un ancien militaire qui a été en service de 2011 à 2016. Il est décrit comme «très sportif», par la maire du Lardin-Saint-Lazare, Francine Bourra. Il est âgé d'une trentaine d'années.

Le point de départ de cette affaire s'est produit peu après minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'il s'est présenté au domicile de son ex-compagne. Le suspect s'en est alors pris violemment au nouveau petit ami de cette dernière. L'homme a même tenté de lui tirer dessus, selon les informations obtenues par le service Police-Justice de CNEWS.

Quittant le domicile de son ex-conjointe, l'individu s'est alors rendu dans le village où il a erré sur place. C'est là qu'il s'en est pris aux gendarmes, tirant dans leur direction. Au moins un véhicule a été endommagé. Aucun blessé, à ce stade de l'affaire, n'est à déplorer.

Des antécédents judiciaires, notamment pour «violences familiales»

Il est désormais établi que l'individu recherché a des antécédents judiciaires. Il a notamment été condamné pour des «violences familiales».

L'homme était par ailleurs porteur d'un bracelet électronique

L'homme est retranché et menace de se suicider

L'antenne du GIGN de Toulouse (Haute-Garonne) a réussi à prendre contact avec le suspect, désormais retranché et repéré dans une zone boisée.

Armé d'une arme de chasse, il menacerait de faire un «suicide by cop» (littéralement «suicide par policier»). En clair, «vraisemblablement provoquer les gendarmes et leur tirer dessus lorsqu'ils s'approcheront, pour enclencher de leur part un tir de riposte fatal», explique Sandra Buisson, journaliste au service Police-Justice de CNEWS.

Outre le GIGN de Toulouse, ce sont plus de 200 gendarmes départementaux qui sont mobilisés. Par ailleurs, deux hélicoptères survolent la zone. Et l'homme, extrêmement déterminé, aurait ce matin tiré sur l'un des hélicoptères de la gendarmerie et en direction des gendarmes.

Une autre équipe du GIGN, des Yvelines cette fois, doit arriver en renfort.