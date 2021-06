Huile de Ricin : tous les bienfaits pour la peau, les cheveux, les cils et les ongles

Dans le royaume des huiles végétales, elle est la reine. Hydratante, apaisante, fortifiante... L’huile de ricin est utilisée depuis des millénaires pour ses multiples bienfaits pour la peau, les cheveux, les cils ou encore les ongles.

Hydrate la peau

Originaire d'Afrique tropicale, l’huile de ricin permet notamment de nettoyer, d’hydrater et de nourrir en profondeur et durablement la peau, y compris les zones particulièrement sèches. Riche en vitamine E et acides gras, qui stimulent la production de collagène, elle est également idéale pour traiter les cernes et réduire les rides (appliquez quelques gouttes d'huile sous vos yeux puis massez avec des mouvements circulaires).

Booste la repousse des cheveux

Ce soin de beauté naturel est d'autre part incontournable pour soigner les longueurs abîmées, lutter contre la chute de cheveux et booster la repousse. Il est conseillé de l’utiliser en masque une à deux fois par semaine. Après l’avoir appliquée directement sur le cuir chevelu, massez l’huile du bout des doigt pour stimuler la micro-circulation, laissez poser entre 30 minutes et une nuit complète selon vos besoins, puis rincez soigneusement.

densifie les poils

En application régulière, à l’aide d’une brosse à mascara ou d’un coton-tige, l’huile de ricin a également le pouvoir de renforcer et de densifier les sourcils et les cils en stimulant le follicule pileux. Elle est aussi un bon allié pour favoriser la pousse des poils de la barbe et combler les trous.

soulage les douleurs

Extraite de graines de la plante vivace herbacée appelé Ricinus communis, cette huile visqueuse légèrement jaunâtre, est aussi reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires. En plus d’être antimicrobien, son principe actif, l’acide ricinoléïque, va agir sur les douleurs articulaires et musculaires (mains, genoux, chevilles, dos…). Après avoir imbibé un morceau de flanelle d’huile de ricin, préalablement chauffée quelques secondes au micro-ondes, posez-le sur la zone à traiter durant environ 30 minutes, ou plus si nécessaire.

fortifie les ongles

L’huile de ricin est enfin une solution efficace pour lutter contre les ongles mous et cassants, qui sont souvent perçus comme le signe d’une carence en vitamines ou en zinc. Après avoir repoussé délicatement les cuticules, petites peaux du contour de l’ongle, appliquez une goutte d’huile de ricin sur chaque ongle et massez avec des mouvements circulaires. Grâce à ses vertus antibactériennes, elle constitue aussi un ingrédient de choix pour prévenir et traiter les mycoses des ongles (onychomycose).