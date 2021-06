Seine-Saint-Denis : trois policiers mis en examen après le décès d'un homme à Drancy

Trois policiers ont été mis en examen il y a quelques semaines pour homicide involontaire dans l'enquête sur la mort en 2019 d'un homme après une clé d'étranglement lors de son arrestation à Drancy (93), a-t-on appris début juin du parquet de Bobigny.

Philippe Ferrières, 36 ans, est décédé le 24 mai 2019 à Drancy à la suite de son interpellation au cours de laquelle l'équipage a réalisé une clé d'étranglement, un geste controversé dont le gouvernement a annoncé peu après l'abandon. L'autopsie attribuera même sa mort à une «asphyxie mécanique par compression cervicale associée à un traumatisme crâno-facial».

L'homme tenté de s'introduire chez son ex-femme

La nuit des faits, cet homme de 36 ans tente de s'introduire dans l'appartement de son ex-compagne, mère de leur fils de 7 ans, qu'il a interdiction d'approcher. Le moniteur d'auto-école est en effet sous contrôle judiciaire et doit comparaître quelques jours plus tard au tribunal pour violences conjugales, selon le parquet de Bobigny.

Trois policiers du commissariat de Drancy, âgés de 24, 29 et 42 ans, se rendent sur place. «En sueur», «excité» et «très speed», selon l'audition des policiers, qui décident finalement de l'interpeller, après plusieurs minutes de corps à corps. Pour cela, l'un des policiers – décrit comme le plus expérimenté – a placé son avant-bras sous le menton et «donné un coup sec» sur le cou, avant de maintenir la position «deux ou trois secondes», jusqu'à ce que l'interpellé lâche.

Désormais menotté, Philippe Ferrières est placé sur le flanc, alors que son état physique se dégrade. Un policier, également pompier volontaire, le démenotte et le place sur le dos. Il commence un massage cardiaque en attendant les secours. Mais les pompiers n'arriveront pas non plus à ranimer l'homme, déclaré mort à 2h30 du matin.