Investissement locatif : voici le classement des 10 villes les plus attractives

Profitant d’une conjoncture très favorable en matière de crédit, les investisseurs se bousculent pour acheter des logements et les louer. Sur le long terme ce type d’opération peut s’avérer très rentable, mais ce n’est pas sans risque. Le choix de la ville est primordial.

Dans une récente étude, les start-ups Masteos et Unkle ont établi un classement de celles qui offrent le meilleur compromis entre rentabilité et sécurité pour un placement locatif en passant au peigne fin chaque département.

Résultat, les meilleures affaires ne se trouvent pas du côté des grandes métropoles ou de la capitale. La Nouvelle Aquitaine apparaît comme la région incontournable en matière d’investissement locatif. Poitiers se hisse en tête du classement avec une rentabilité brute de 6,85% et surtout un taux de sinistre particulièrement faible, soit 0,45%.

Trois autres villes de la région se distinguent ensuite : Bergerac, Cognac et Niort avec des rentabilités élevées (8,81%, 8,36% et 8,20%). Bordeaux, où le marché locatif est réputé très tendu, se hisse à la 6e place du classement avec un taux de rentabilité de 4,25% et un taux de sinistre de 0,96%.

En dehors de la région, on retrouve Angers à la 3e place. La ville moyenne connaît un marché extrêmement tendu depuis le début de la crise sanitaire d’après les professionnels du secteur.

Enfin en Ile-de-France ce sont Créteil et Nanterre (8e et 9e) qui présentent les caractéristiques les plus attractives pour un investissement locatif.

Saintes (Charente-Maritime) vient clore ce classement des dix villes les plus attractives.