Thierry Mariani (RN) veut mettre des agents de sécurité dans les lycées

Ce lundi, à Nice, Thierry Mariani, le candidat soutenu par le Rassemblement National pour les élections des 20 et 27 juin prochains en Provence Alpes-Côte d’Azur a présenté, le volet sécurité de son programme.

Aux côtés de sa tête de liste départementale dans les Alpes-Maritimes Alexandra Masson et de son directeur de campagne Philippe Vardon, l’ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy a dévoilé une série de mesures visant établir « un sentiment de sécurité » dans tous les domaines relevant de la compétence régionale. À commencer par les trains, dans lesquels il compte déployer progressivement une police régionale des transports qui comptera 500 agents en fin de mandat. Le candidat promet également de s’attaquer à « la violence et aux trafics de produits stupéfiants dans les lycées. »

« Déploiement de 16 unités mobiles de sécurisation dans les établissements »

L’idée est de remplacer les médiateurs de la « garde régionale des lycées » actuellement déployés aux abords des établissements par 16 unités mobiles de sécurisation des établissements, soit 160 agents au total. « Il doit s’agir d’adultes et non pas de jeunes adolescents recrutés par des associations pour faire face à des situations qu’ils sont incapables de gérer, comme c’est actuellement le cas, a insisté Philippe Vardon. Ils doivent pouvoir entrer à l’intérieur des établissements afin de lutter contre le fléau de la drogue qui empoisonne notre jeunesse. Contrairement à Monsieur Muselier, nous pensons que la libéralisation du cannabis n’est pas une piste à étudier. Nous mettrons en place un plan de prévention accru ».

« Dans nos trains et nos gares, les violences ont augmenté de 72% en 2019. »

En matière de sécurité, Thierry Mariani estime ne pas avoir de « leçons à recevoir » de Renaud Muselier, le président sortant, en course pour sa réélection. « Dans notre Région, les violences ont augmenté de 19% entre 2016 et 2020, a-t-il détaillé. Dans nos trains et nos gares, elles ont augmenté de 72% en 2019. Avec une telle explosion de violence, c’est toute notre qualité de vie qui peut se retrouver touchée. Face à ces chiffres, le bilan de Renaud Muselier et de Christian Estrosi (le président-délégué de la Région PACA, Ndlr) est totalement inexistant. Pour faire un peu de bruit à l’approche des élections, ils ont fait voter à la hâte un programme de sécurité pour la période 2021-2026, il y a trois mois seulement ».