Affaire Mila : pour Jean-Michel Blanquer, «il est hors de question de la laisser seule»

«Il est hors de question de la laisser seule», a assuré sur CNEWS Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports, à propos de la jeune Mila. Sous protection policière depuis plus d'un an après avoir été harcelée pour ses vidéos d'insultes visant le Coran et l'Islam, cette Iséroise de 18 ans voit sa vie et sa scolarité plus que troublées.

Sur le plateau de CNEWS, ce mardi 8 juin, Laurence Ferrari a évoqué le dernier entretien accordé au Point par la jeune femme. Auprès de l'hebdomadaire, Mila explique que depuis l'ouverture du procès de ses harceleurs, qui a été renvoyé au 21 juin, les persécutions en ligne ont repris.

Mon Instagram vient de se faire supprimer d’une seconde à l’autre sans aucune raison, sûrement suite à des signalements de masse.



Je suis dépitée, ma communauté Instagram était tout ce qui pouvait m’égayer un peu en ces temps compliqués. @instagram Faites pas les gamins — Mila (@magicalorrs) June 7, 2021

Son compte Instagram a notamment été suspendu durant plusieurs heures lundi 7 juin, «sûrement suite à des signalements de masse», selon la principale intéressée. Submergée par des flots d'injures et de menaces, Mila exprime son désespoir : «Je me sens impuissante, seule au monde. C'est horrible, ce sentiment de solitude. Je n'ai plus qu'à me flinguer, ce n'est plus supportable».

Se disant conscient de son isolement, Jean-Michel Blanquer a ainsi assuré être «en lien avec elle et avec sa famille pour toute solution pertinente» en ce qui concerne sa scolarité. Il évoque «l'enseignement à distance», dont Mila bénéficie déjà, mais aussi la possibilité de mettre en place «un tutorat», selon «son projet personnel».

«Elle sait qu'elle peut avoir recours à l'Education nationale à chaque instant et même me faire signe, poursuit le ministre. Le message que je lui ai fait passer, directement et indirectement, c'est qu'évidemment elle ne doit pas se sentir seule, elle sait qu'elle peut compter sur nous».