6 Français sur 10 indignés après la gifle reçue par Emmanuel Macron

Des Français majoritairement solidaires avec le chef de l'Etat. Selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mercredi 9 juin, six sondés sur dix (60 %) se disent indignés suite à la gifle reçue par Emmanuel Macron mardi lors d'un déplacement à Tain-L'Hermitage (Drôme).

A l'inverse, 11 % des 1.000 personnes interrogées (un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus) expriment leur satisfaction, tandis que 29 % se disent indifférents.

Dans le détail, ce sont les plus âgés qui sont le plus unanimement indignés par l'agression subie par le président de la République (70 % des 65 ans et plus), dont le suspect est un Drômois de 28 ans inconnu des services de police. Du côté des plus jeunes (18-24 ans), c'est l'indifférence qui domine (49 % contre 37 % se disant indignés).

Lorsque l'on regarde les réponses en fonction du positionnement politique, les sympathisants de La République en marche sont, sans surprise, largement les plus nombreux à faire part de leur indignation (94 %).

Un sentiment également très majoritaire chez les partisans des Républicains (76 %) et du Parti socialiste (72 %). Il est beaucoup moins présent du côté des extrêmes (30 % chez le Rassemblement national et 40 % chez La France insoumise), chez qui près d'un sondé sur quatre (23 %) se dit même satisfait.