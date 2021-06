Ces 5 bienfaits étonnants du basilic sur la santé

Très parfumé, le basilic accompagne de multiples plats, surtout l'été. Mais sa fraîcheur et son arôme ne sont pas ses seuls atouts. Originaire d’Inde, cette plante aromatique présente de multiples bienfaits pour le corps humain.

riche en antioxydants

Toute d’abord, il faut savoir que le basilic est riche en antioxydants. Ces composants aident à neutraliser les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré des cellules. Ainsi, cette plante appartenant à la famille des Lamiacées, dont il existe plus de 60 variétés, a une action anti-âge.

Favorise la digestion

L’ingrédient du célèbre pesto italien agit également sur l’appareil digestif. Il permet de limiter les ballonnements, les gaz, ou encore les aigreurs d'estomac. Antispasmodique, cette plante condimentaire facile à cultiver soulage aussi les nausées, les vomissements, et autres douleurs abdominales.

un remède contre la fatigue

Les feuilles de basilic sont reconnues pour stimuler l’organisme. Elles aident ainsi à lutter contre la fatigue, physique et nerveuse. En cas de baisse de tonus, de déprime passagère, ou de stress, vous pouvez infuser quelques feuilles dans de l’eau bouillante pendant une dizaine de minutes.

Un cocktail de vitamines

De plus, le basilic contient de nombreuses vitamines : A, C et K, essentielle à la coagulation du sang et à la formation des os. Cette herbe qui aime la chaleur est d'autre part bien pourvue en minéraux puisqu’elle apporte du fer, du calcium, du magnésium, ainsi que du potassium.

Anti-infectieux

Enfin, le basilic a des propriétés antivirales. C’est donc un aromate de choix pour faire face naturellement aux petits virus et infections. Mâcher des feuilles de basilic, ou faire un gargarisme, permet également de favoriser la guérison d’un aphte, de combattre la plaque dentaire ou de soulager une gingivite.