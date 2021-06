Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez creuse l’écart dans les intentions de vote

L’actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, est en bonne voie pour être réélu lors des élections régionales des 20 et 27 juin prochains. La tête de liste des Républicains (LR) et de l’UDI continue de creuser l’écart avec ses adversaires, selon un nouveau sondage Opinionway publié par CNEWS ce lundi 14 juin.

Le candidat LR gagne deux points par rapport à la semaine dernière, et comptabilise donc 35% des intentions de vote au premier tour. Il reste ainsi toujours devant ses adversaires du Rassemblement national (RN), Andréa Kotorac, avec 22% des intentions de vote, et de La République en Marche (LREM), Bruno Bonnell (15%).

Alors que Laurent Wauquiez grimpe légèrement dans les sondages, le Rassemblement National stagne à 22%, tandis que LREM gagne un point par rapport à la semaine dernière. À gauche, la liste Europe Écologie-Les Verts (EELV) menée par Fabienne Grebert totalise 11% des intentions de vote (-2 points), Najat Vallaud-Belkacem qui conduit la liste du Parti socialiste (PS) et du Parti radical de gauche (PRG) reste à 10% des voix, et la liste de La France Insoumise (LFI) et du Parti communiste (PC) menée par Cécile Cukierman retombe à 6% (-1 point)

Laurent Wauquiez est notamment plébiscité par les 65 ans et plus (49%) et par les 35-49 ans (29%), tandis qu'André Kotarac séduit davantage les 50-64 ans (30%).

Les Républicains en tête du second tour, LREM en 4ème position

Au deuxième tour de l’élection, Laurent Waquiez reste largement en tête, avec 40% des intentions de vote s’il se retrouve face à Bruno Bonnell (16%), Andréa Kotarac (22%), et une liste d’union de la gauche menée par Fabienne Grebert (22%), qui regrouperait le PS, LFI, EELV, PC et PRG. En revanche, si cette liste d’union des différents partis de gauche est menée par Najat Vallaud-Belkacem, elle obtiendrait plutôt 23% des voix, et Laurent Wauquiez, 39%. Dans les deux scénarios, la République en Marche finirait en 4ème position derrière la gauche, le RN et les Républicains.

Un score qui reste dans tous les cas supérieur à la semaine précédente pour le candidat LR, puisqu’il totalisait 38% des intentions de vote le 9 juin dernier. Le Rassemblement national lui continue de baisser dans les sondages, passant de 24% des intentions de vote au deuxième tour dans le sondage publié le 2 juin, à 23% la semaine dernière, et 22% aujourd’hui.

L’abstention devrait être forte au premier tour de l’élection, avec seulement 38% de participation, soit deux points de plus que la semaine dernière. À titre de comparaison, lors du premier tour des élections régionales de 2015, les autorités avaient compté 48,9% de participation.