Régionales : l’écologiste Niçois Jean-Marc Governatori négocie un ralliement à Renaud Muselier au second tour

À quatre jours du premier tour, les discussions vont bon train entre le camp du président sortant Renaud Muselier (en course pour sa réélection) et le Niçois Jean-Marc Governatori, leader de la liste Cap Ecologie. L’objectif des deux hommes est de faire barrage au candidat du Rassemblement National Thierry Mariani au second tour, le 27 juin prochain.

Il est persuadé d’être présent au second tour ! Contacté par CNEWS ce mercredi après-midi, l’écologiste Jean-Marc Governatori espère engranger «entre 5% et 7%» des suffrages exprimés dimanche soir, lors du premier tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ensuite, il pourrait s’allier à la liste «Notre Région d’Abord», conduite par Renaud Muselier. «Nous sommes en train de négocier les conditions, explique le chef de file de l’opposition écologiste au sein du Conseil Municipal de Nice. Il est hors de question que je rallie un homme de droite sans conditions».

Un ralliement sous conditions...

Ce que l’entrepreneur et co-président de Cap Écologie (avec Corinne Lepage) compte obtenir, ce sont des avancées sur le plan environnemental. « Je veux que la Région s’engage vers le recyclage de 100% des déchets des particuliers et des entreprises d’ici à la fin du mandat, insiste-t-il. Je veux également que la Région, en partenariat avec les collectivités locales, rénove et isole 100 000 passoires thermiques chaque année».

Jean-Marc Governatori n’est pas le seul candidat écologiste en course en PACA. La liste EELV et d’Union de la Gauche conduite par Jean-Laurent Felizia est créditée de 15% d’intentions de vote au premier tour par un nouveau sondage réalisé cette semaine par l’institut Ifop-Fiducial pour le Figaro et LCI. Si, à ce stade, il ne veut pas évoquer un retrait ou une fusion au profit du candidat le mieux placé pour battre Thierry Mariani au second tour, Jean-Laurent Felizia rappelle volontiers que sa famille politique «a toujours pris ses responsabilités républicaines» lorsque le RN (et précédemment le FN) était en passe de remporter une élection. La même étude crédite Jean-Marc Governatori de 3% des voix au premier tour, ce qui l’exclurait automatiquement du second tour.

Thierry Mariani favori des sondages

Si la question d’une alliance entre Jean-Marc Governatori et Renaud Muselier est autant d’actualité, c’est parce que l’actuel président est distancé par Thierry Mariani dans les études d’opinion. Le dernier sondage place le candidat de la droite, du centre et de la majorité présidentielle en seconde position, au premier tour, avec 34% des suffrages exprimés... contre 41% pour l’ancien ministre des transports soutenu par Le RN. Au second tour, ce dernier est donné vainqueur par toutes les études récentes, quel que soit le scenario.