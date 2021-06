Régionales en Île-de-France : sans surprise, Valérie Pécresse arrive en tête du premier tour, avec 35 % des voix

Favorite dans les sondages, Valérie Pécresse a transformé l'essai. La présidente sortante (Libres ! ex-LR) de la région Île-de-France a obtenu 35 % des voix ce dimanche 20 juin, pour le premier tour des élections régionales. Une élection biaisée par un fort taux d'abstention.

Elle devance de plus de 22 points le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella, ainsi que l'écologiste Julien Bayou (EELV), arrivés à égalité avec 13 % des voix, selon les dernières estimations d'Opinionway pour CNEWS. Ils sont suivis par le candidat de la majorité présidentielle, Laurent Saint-Martin (LREM), qui affiche 12 % des voix.

Derrière, Audrey Pulvar (PS) et Clémentine Autain (LFI) se qualifient pour le second tour de ces élections régionales, à égalité, avec 11 % des voix. Cela porte donc à 6 le nombre de listes représentées le dimanche 27 juin, pour le second tour.

Face à ces résultats, Julien Bayou a appelé à «un sursaut historique» autour d'un projet pour le climat. «Les Ecologistes consolident leurs voix», s'est-il félicité, se réjouissant que «que les préoccupations écologistes restent une priorité pour les Français». «Le temps est venu de se rassembler», a ainsi fait savoir celui qui – en plus d'être candidat en Ile-de-France – est aussi le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts, appelant «les listes de gauche à fusionner partout où elles le peuvent».

Retrouvez tous les résultats des élections région par région