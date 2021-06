DIRECT - Elections régionales 2021 : découvrez les résultats du second tour

Le second tour des élections régionales et départementales se déroule ce dimanche 27 juin dans toute la France. Le premier tour a été marqué par une abstention historique. Près de 48 millions d'électeurs et d'électrices sont appelés à voter pour ce nouveau scrutin.

20h00

Retrouvez ici les résultats du second tour, région par région.

17h39

L'abstention est restée quasi identique ce dimanche au second tour des élections régionales et départementales, avec un petit rebond d'un peu plus d'un point par rapport au 1er tour mais un plongeon vertigineux par rapport aux scrutins précédents de 2015, selon les estimations. Le taux d'abstention s'élèverait à 65% à 20h, selon les estimations d'Opinionway pour Cnews.

17h00

La participation au second tour des élections régionales et départementales s'établit à 27,89% dimanche à 17H00 en France métropolitaine, soit un point de plus qu'au premier tour (26,72%) et en chute libre par rapport aux régionales de décembre 2015 (50,54%) et aux départementales de mars 2015 (41,92%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Cette faible mobilisation confirme les craintes d'une abstention record déjà enregistrée au premier tour pour ce double scrutin placé à 10 mois de la présidentielle, laissant planer le doute sur son issue, y compris en Paca où le duel est serré entre le RN et LR.

#électionsrégionales2021 : la participation est de 27,89% à 17h contre 50,54% en 2015 pic.twitter.com/5kafGZWe06 — CNEWS (@CNEWS) June 27, 2021

13h04

L'abstention record du premier tour des régionales et départementales semble se confirmer au second tour dimanche à midi, sauf en Corse, avec un léger rebond en Paca où le RN espère emporter la première région de son histoire, à un an de la présidentielle.

Des 13 régions métropolitaines, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) est la seule à connaître un duel qui s'annonce serré, entre les frères ennemis Thierry Mariani (ex-LR devenu RN) et Renaud Muselier (LR), après un premier qui a favorisé les sortants LR et PS.

A midi, seuls 12,66% des quelque 48 millions d'électeurs de France métropolitaine se sont rendus aux urnes, dans un contexte de crise sanitaire et de protocole strict (masque, gel, distance de sécurité). Cette faible mobilisation confirme les craintes d'une abstention record déjà enregistrée au premier tour (66,72%, et 41,59% au second tour en 2015) pour ce double scrutin placé à 10 mois de la présidentielle.

12h11

Taux de participation de 12,66% à midi : «On a voulu exprimer quelque chose que l'on veut confirmer au second tour, c'est-à-dire un désaveu de l'offre politique», analyse Jean Garrigues, dans #MidiNews pic.twitter.com/YsTZG3Y83p — CNEWS (@CNEWS) June 27, 2021

12h02

Selon les chiffres officiels communiqués par le ministère de l'Intérieur, à midi le taux de participation s'élève à 12,66%. Un pourcentage en très légère hausse par rapport au premier tour. A la même heure la semaine dernière, 12,22% des Français avaient voté.

11h31

Un peu partout en France, les ténors des partis ont continué de voter dans la matinée. A Saint-Quentin (Aisne), le candidat de la région Haut-de-France, Xavier Bertrand a mis son bulletin dans l'urne. Le député insoumis Alexis Corbière a lui aussi voté. C'est aussi le cas des candidats en Ile-de-France Jordan Bardella (RN) et Valérie Pécresse (LR).

10h34

Le Premier ministre, Jean Castex, s'est rendu dans l'un des bureaux de vote de Prades dans les Pyrénées-Orientales, commune où il a été maire pendant 12 ans, pour voter ce matin.

09h26

Plusieurs politiques ont été tôt ce dimanche mettre leur bulletin dans l'urne, comme Edouard Philippe qui a été voté dans sa ville du Havre. C'est aussi le cas de Renaud Muselier, candidat LR en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

08h37

Les bureaux de vote sont ouverts : «Tout est prêt pour accueillir les votants», dans #LaMatinaleWE pic.twitter.com/ShTnHELZtZ — CNEWS (@CNEWS) June 27, 2021

08h33

Votera ? Votera pas ? Les bureaux de vote ouverts, tous les regards se tournent vers le niveau de participation dimanche aux régionales après une abstention record au premier tour qui a favorisé les sortants PS et LR, et que le RN espère conjurer pour emporter la première région de son histoire, à un an de la présidentielle.

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) sera donc particulièrement scrutée, avec le seul duel des 13 régions métropolitaines, qui s'annonce serré entre les frères ennemis Thierry Mariani (ex-LR devenu RN) et Renaud Muselier (LR).

08h00

Dans toute la France, 70.000 bureaux de vote ont ouvert à partir de 8 heures, ce dimanche. Dans la grande majorité des communes, ils fermeront à 18 heures. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Grenoble, Nantes ou encore Bordeaux, cet horaire est repoussé jusqu'à 20 heures.