La PMA pour toutes adoptée définitivement ce mardi par le Parlement

Via un dernier et large vote de l'Assemblée, le Parlement a adopté définitivement mardi le projet de loi de bioéthique et sa mesure emblématique d'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Au terme de près de deux ans de navette parlementaire, la promesse de campagne d'Emmanuel Macron a été validée par 326 voix contre 115 et 42 abstentions, par-delà les clivages partisans. Le gouvernement table sur des premiers «parcours de PMA» dès la fin de l'été et des premiers enfants conçus ainsi avant fin 2021.

L'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires était attendue depuis des années par les associations LGBT notamment.

L'Assemblée nationale s'est prononcée lors d'un ultime vote en fin de journée sur ce vaste texte qui prévoit également une délicate réforme de la filiation et de l'accès aux origines, et aborde nombre de sujets complexes comme l'autoconservation des ovocytes ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

67% des Français favorables à la PMA

C'est «neuf ans de gestation et un accouchement dans la douleur», selon l'Inter-LGBT. Evoquée par François Hollande, puis promise par Emmanuel Macron, la première, et probablement seule, grande réforme de société du quinquennat a pris du retard notamment en raison de la crise du Covid-19, faisant «perdre» des chances de grossesse à certaines, déplorent ces associations.

A l'inverse, la Manif pour tous dénonce «un passage en force» avec le refus «systématique» de «toute modification du projet initial». Avec d'autres associations et le soutien de l'épiscopat catholique, le mouvement a mobilisé au fil des mois des dizaines de milliers de personnes contre «la PMA sans père».

Le soutien de l'opinion à l'ouverture de la PMA a augmenté au fil des années : 67% des Français y sont désormais favorables, selon un récent sondage Ifop pour l'association des familles homoparentales.