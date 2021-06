Les 10 plus belles plages de France

Même si le dernier classement des meilleures plages en France métropolitaine, établi et dévoilé par TripAdvisor date de février 2019, la beauté et la magie des lieux primés restent intactes et toujours d'actualité en 2021. Mais quelles sont les 10 plages à s'être fait une place au soleil ?

Dans ce palmarès, toutes les régions littorales de l'Hexagone sont représentées mais la grande gagnante est sans conteste, la Corse qui se taille la part du lion avec trois plages classées dans le Top 10 des plus belles plages de France des Travellers' Choice Awards 2019. Ce classement a été effectué en fonction des commentaires, des avis et des notes des internautes sur le site de TripAdvisor pendant une période de douze mois.

«Notre classement des plus belles plages issu des Travellers' Choice Awards est désormais un rendez-vous incontournable pour les adeptes des eaux bleu turquoise et des plages de sable fin, partout dans le monde. En France, c'est toujours un plaisir de voir que nos côtes séduisent les visiteurs grâce à leur grande diversité et des spécificités qui font leur charme», a déclaré Bernie Torres, porte-parole de TripAdvisor France.

plage de la palombaggia, porto-vecchio, corse

© AFP

Considérée pour être l'une des plus belles de l'île de Beauté, cette plage située sur la commune de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud, a été élue meilleure plage française en se hissant à la première place du classement révélé par le célèbre site de voyage, en février 2019. Cette perle de la nature possède de nombreux atouts tels que la pureté de son sable blanc, la transparence de son eau ou la beauté de son site. En outre, ses eaux peu profondes en font le paradis des enfants.

La plage de la Palombaggia peut néanmoins être victime de son succès, il est recommandé pour en apprécier pleinement toutes ses qualités, de privilégier plutôt la basse saison ou d'éviter les périodes de vacances scolaires. La matinée reste le moment idéal pour s'y baigner en toute quiétude.

plage du sillon, saint-malo, bretagne

© Damien MEYER/AFP

Ancienne tenante du titre en 2018, la plage du Sillon à Saint-Malo ne chute que d'une place et se classe en seconde position dans ce Top 10 de 2019. Longue d'environ 3 km, elle regroupe la Grande Plage, la plage de la Hoguette et celle de Rochebonne, ce qui en fait la plus grande plage de sable de la cité corsaire. Dotée d'un panorama exceptionnel sur les forts de défense de la baie de Saint-Malo, érigés par Vauban, cette plage bretonne constitue un endroit très apprécié des promeneurs ainsi que des familles qui peuvent y pratiquer la baignade mais aussi des activités comme le cerf-volant, le char à voile ou la planche à voile.

Hérissée de près de 3.000 pieux de chêne de 7 m plantés dans le sable blanc depuis plus de 200 ans pour protéger la digue et les fortifications des assauts de l'océan, la plage du sillon est devenue un symbole incontournable de la cité malouine.

plage de la côte des basques, biarritz, nouvelle-aquitaine

© Lucas BARIOULET/AFP

La région Nouvelle-Aquitaine et plus précisément le Pays basque se voit décerner la troisième place du podium grâce à l'emblématique plage de la Côte des Basques à Biarritz.

Berceau du surf en Europe, cette mythique plage bénéficie d'un cadre exceptionnel, encadrée par des falaises, avec une vue sur la côte espagnole et les montagnes environnantes. Longue d'un peu plus d'1 km, elle est l'endroit idéal pour la promenade et la baignade en famille mais reste néanmoins le spot où se retrouve les surfeurs. De nombreuses écoles de surf y proposent d'ailleurs, tout au long de l'année, des stages, des cours collectifs ou particuliers. Ceux-ci se déroulent au nord de la plage où les vagues sont douces et relativement plates. Plus au sud, en revanche, les surfeurs plus aguerris peuvent se confronter à des vagues plus rapides et creuses ce qui explique que ce lieu remarquable accueille régulièrement des compétitions nationales mais aussi internationales de surf.

Toutefois, cette immense étendue de sable fin à marée basse disparaît totalement à marée haute.

Plage d'hendaye, hendaye, nouvelle-aquitaine

© DYNAMOSQUITO/CC BY-SA 2.0

Cette quatrième place attribuée à la plage d'Hendaye située dans la ville éponyme, remet à l'honneur le Pays basque et la région Nouvelle-Aquitaine.

S'étirant sur 3,5 km de long, elle est la plus grande plage de sable fin de la côte basque. Plébiscitée depuis toujours par les Hendayais et les vacanciers pour sa pente douce qui en fait la plage idéale pour des baignades en famille en toute sécurité, elle est aussi appréciée pour son eau, en été, qui atteint les 23°C. De plus, elle offre de nombreuses activités sportives ou de loisirs. En outre, labellisée Handiplage, elle permet chaque été, un accès à l'eau pour les personnes à mobilité réduite car Hendaye a été l'une des premières villes à proposer ce service.

plage de saleccia, saint-florent, corse

© Pierre BONA/CC BY-SA 3.0

Située en Haute-Corse dans le désert des Agriates près de Saint-Florent, cette étendue de sable blanc de plus d'un 1 km est baignée d'eaux turquoise transparentes et bordée de dunes où poussent genévriers et pins d'Alep offrant ombre et fraîcheur aux visiteurs. La plage de Saleccia est très prisée des insulaires mais aussi des touristes. Néamoins, elle reste préservée d'une trop grande affluence car l'accès routier y est difficile, il faut prévoir près de 45 minutes à bord d'un 4x4 sur une piste caillouteuse. Ce paradis aux allures de plage des Caraïbes ou de l'océan Indien est donc essentiellement accessible en bateau.

Située sur la commune de Santo-Pietro-di-Tenda, cette plage de rêve fut immortalisée en août 1961 dans le film de guerre de Darryl Zanuck, «Le Jour le plus long», oscarisé en 1963. Les Américains avaient choisi Saleccia pour y reproduire le débarquement de 1944 en Normandie.

plage de pampelonne, Ramatuelle, Provence-alpes-côte d'azur

© Valery HACHE/AFP

Nichée dans le golfe de Saint-Tropez sur la commune de Ramatuelle, la plage de Pampelonne est l'une des plus célèbres de France. Cette plage sauvage de sable fin a été en 1956, le lieu de tournage du film de Roger Vadim « Et Dieu... créa la femme », succès planétaire avec Brigitte Bardot. Dès lors, devenu mythique, l'endroit est très prisé du grand public mais surtout de la jet-set mondiale qui se presse dans les clubs privés installés sur le rivage.

Mais cette plage de 4,5 km de long en forme de croissant, est avant tout un espace naturel remarquable classé seulement depuis 2002. Pour pallier aux multiples atteintes à l'environnement au fil des années, un plan de réaménagement plus écologique de la plage a été mis en place récemment. Depuis 2018, la plage de Pampelonne commence à retrouver un peu de son caractère sauvage grâce à la destruction de nombreuses constructions non conformes mais aussi à l'utilisation systématique de matériaux écologiques pour les reconstructions autorisées.

PLAGE DU PETIT SPERONE, BONIFACIO, CORSE

© BONACHERAJF/CC BY-NC-ND 2.0

Troisième plage de Corse à figurer dans ce classement, la plage du Petit Sperone est située en face de l'île de Piana, près de Bonifacio, en Corse-du-sud. Cette petite anse idyllique longue d'une centaine de mètres est un ancien port romain redevenu au fil du temps, cette superbe merveille de la nature au sable blanc d'une extrême finesse et à l'eau cristalline. Facilement accessible à pied après seulement une dizaine de minutes de marche, cette crique est assez fréquentée tout comme la plage du Grand Sperone, non loin de là. Véritables joyaux naturels de la ville de Bonifacio, ces deux magnifiques plages offrent aux visiteurs, une beauté à couper le souffle.

plage du touquet, le touquet, hauts-de-france

© Ludovic MARIN/AFP

Unique représentante de la région des Hauts-de-France, la plage du Touquet bordée de dunes, étend son sable blond et fin sur 12 km de long à l'embouchure de la Canche, sur la côte d'Opale. Plage familiale et pittoresque avec ses cabines multicolores disséminées le long du rivage de la station balnéaire huppée du Pas-de-Calais, elle est surtout un lieu de balade et de détente. Dotée d'un climat pas toujours propice à la baignade sauf pour les inconditionnels, elle fait cependant la part belle à toutes sortes d'activités sportives comme le char à voile, le kitesurf, la planche à voile, le cerf-volant ou l'équitation.

plage de deauville, deauville, normandie

© Charly TRIBALLEAU/AFP

La plage de la très chic station balnéaire de Deauville est la seule de Normandie à s'être fait une place dans ce palmarès. Sur une partie des 2 km de la plage, s'étendent les planches, célèbre promenade immortalisée par Claude Lelouch en 1966 dans son film «Un homme et une femme». Véritables icônes de la ville, elles ont été construites en 1923 et bordent les 450 cabines de plage Art Déco sur 643 mètres. Plantés dans le sable blanc depuis 1875, les parasols au nombre de 450 aujourd'hui, sont l'un des autres symboles forts de l'identité de la cité balnéaire normande. Rayés à l'origine, ils sont de couleur unie depuis les années 1930 et arborent l'un des 5 coloris autorisés.

Vaste espace, la plage de Deauville est le terrain de jeu privilégié des baigneurs, des vacanciers et des sportifs.

plage de l'escalet, RAMATUELLE, PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

© F. CIRI/CC BY 2.0

A l'instar de la plage de Pampelonne, la plage varoise de l'Escalet est située sur le territoire de la commune de Ramatuelle, dans le golfe de Saint-Tropez. Nichée entre le cap Camarat et le cap Taillat, cette plage familiale s'étire sur 350 m de sable fin parsemé d'affleurements rocheux et de petites criques. L'accès se fait facilement à pied en suivant un sentier qui serpente à travers la végétation. Protégée par une ceinture végétale faite de pins, de chênes lièges, de buissons de myrtes et d'arbousiers, cette charmante et discrète étendue de sable est malheureusement victime de son succès en été. En juillet et en août, la plage est totalement prise d'assaut.

Pour profiter en toute quiétude de ce petit bijou du littoral azuréen, mieux vaut donc s'y rendre en juin et en septembre ou sinon venir étendre sa serviette très tôt le matin ou en fin d'après-midi en période estivale.