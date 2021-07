Fragilisé, le Rassemblement national tient son congrès ce week-end

Une réaction est attendue et elle sera guettée de près par la classe politique française. Après des élections régionales aux résultats décevants, le Rassemblement national tient son congrès à Perpignan (Pyrénées-Orientales), samedi et dimanche. Les pistes qui en sortiront en vue de la présidentielle et les mots de Marine Le Pen devront remobiliser les militants.

Sans région, alors qu’il pouvait au moins espérer remporter la Provence-Alpes-Côte-d’Azur et avec 30% d’élus en moins quand il était désigné comme favori des sondages, le RN se réunit donc aujourd'hui après une belle gueule de bois. A moins de dix mois de la présidentielle, et alors que la campagne a d’ores-et-déjà commencé, le rendez-vous est important, pour retrouver la forme.

Cela d’autant plus que l’échec de la fin juin a fait naître certains doutes et permis à des critiques, même en interne, d’éclore. La «normalisation» des discours, «l’ouverture» à des représentants qui ne sont pas issus du noyau du parti sont notamment pointés du doigt. Ce «lissage» a même été accusé d’être responsable des mauvais résultats selon Jean-Marie Le Pen, qui a appelé à plus de «virilité» et de «netteté des positions», notamment sur les fondamentaux du parti : l’immigration et l’insécurité.

La fin de la «dédiabolisation» ?

Marine Le Pen, qui devrait être réélue sans problème à la tête du parti, est évidemment au cœur des reproches. Certains lui imputent une stratégie de «dédiabolisation» qui est allée trop loin, quand d’autres se questionnent sur une possible «usure» (ce sera sa troisième campagne présidentielle). Il lui faudra donc repartir de l’avant et parvenir à insuffler une nouvelle dynamique, brisée le week-end dernier alors qu’un futur duel avec Emmanuel Macron, en avril prochain, paraissait déjà acté, selon les sondages.

Pour autant, des personnalités du parti, comme le maire de Perpignan Louis Alliot, appellent à poursuivre la «normalisation». L’eurodéputé Gilbert Collard parle lui d’une «crise de confiance momentanée».

Le congrès du Rassemblement national, et le discours de Marine Le Pen demain dimanche, seront donc observés et écoutés avec attention. Retour à une idéologie plus dure ou poursuite de l’ouverture, les choses devraient être clarifiées.