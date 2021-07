Patrick Boré, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, est décédé

Patrick Boré, sénateur Les Républicains et maire de La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône pendant près de 20 ans, est mort dans la nuit de dimanche à lundi des suites d'une longue maladie.

«Il est décédé chez lui, il souffrait d'une maladie depuis 18 mois», a indiqué à l'AFP Antoine Rouzoud, qui a dirigé sa communication. Patrick Boré, élu au Sénat en juillet, avait dû démissionner de son mandat de maire de La Ciotat en août 2020.

«Patrick Boré (...) cachait un homme réservé qui était à l'écoute de la détresse humaine, comme il l'a prouvé accueillant, par une nuit d'hiver, des jeunes migrants érythréens. Ses convictions, politiques ou religieuses, l'ont toujours porté vers l'autre», ont salué ses proches dans un message publié sur sa page Facebook.

Il avait aussi été vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et vice-président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Marié, il était père de deux enfants.

De nombreux politiques lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, comme Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, Renaud Muselier ou encore Valérie Boyer.

Très attristé par la disparition de mon ami Patrick Boré, sénateur des Bouches-du-Rhône, j’adresse toutes mes pensées et mon soutien à son épouse Nadine et à sa famille. Il restera une figure de La Ciotat et de son département, un homme chaleureux, engagé et courageux.

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 5, 2021