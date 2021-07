Présidentielle 2022 : Pierre Larrouturou se présente et veut un candidat commun à toute la gauche

Le fondateur de Nouvelle donne Pierre Larrouturou s'est déclaré ce mercredi candidat à la présidentielle, dans la «Primaire populaire» portée par un collectif citoyen visant une candidature unique à gauche.

Elu en 2019 eurodéputé sur une liste d'alliance avec le Parti socialiste et Place publique, devenu rapporteur général du budget au Parlement européen, Pierre Larrouturou dit vouloir incarner «les solutions concrètes et les méthodes nouvelles» pour «éviter le chaos climatique et social».

Je suis convaincu qu’on peut encore éviter le chaos climatique et social. Nous sommes des millions à vouloir des solutions nouvelles.





Je suis candidat pour la #Presidentielle2022 @PrimairePop pour rassembler autour d’idées fortes et crédibles.



https://t.co/1xHdEpkj91 — Pierre Larrouturou (@larrouturou) July 7, 2021

Il propose un «pacte climatique», soit un ensemble d'aides publiques massives pour l'isolation thermique des logements ou encore les transports en commun qui, selon lui, créerait 900.000 emplois. Il souhaite aussi la semaine de travail de quatre jours dont il juge le potentiel de création d'emplois à 1,6 million.

Pierre Larrouturou veut aussi une VIe République, «plus parlementaire», et une «loi d'initiative citoyenne». Sa plate-forme de campagne s'appelle «Les jours heureux 2022».

Larrouturou mise sur la pression populaire

Alors que de nombreuses personnalités à gauche ont annoncé leur ambition présidentielle ces derniers mois, de Jean-Luc Mélenchon (LFI) à Yannick Jadot en passant par Eric Piolle (EELV), il a promis qu'il n'apportait pas «une candidature de plus», et a appelé les gauches à trancher sur un représentant unique à travers la «Primaire populaire».

Portée par plusieurs collectifs citoyens marqués à gauche, cette primaire prévue à l'automne entend convaincre les partis de renoncer à leurs procédures internes.

«C'est vrai que depuis les régionales il y a un raidissement des socialistes et des écologistes», a regretté Pierre Larrouturou, qui a espéré que fonctionne «la pression populaire» des électeurs de gauche pour une candidature unique.