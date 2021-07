La Tour Eiffel rouvre ses portes au public après 9 mois de fermeture

Le grand jour est arrivé. La Tour Eiffel rouvre au public ce vendredi 16 juillet après 9 mois de fermeture.

Deux jours après avoir brillé de mille feux, lors du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, la Dame de Fer s'apprête ainsi enfin à rouvrir ses portes, après s'être cloîtrée en raison de la crise sanitaire.

Pour autant, cette longue période de fermeture n'a pas été pour elle synonyme d'inactivité. Au cours des dernières semaines, le système de paiement et de réservation en ligne a ainsi été complètement repensé. Parmi les nouveautés à signaler : la possibilité pour les clients étrangers hors zone euro de régler dans leur devise d’origine.

Par ailleurs, la billeterie de ce qui est l'un des monuments les plus visités au monde, est ouverte depuis le 1er juin et plus de 1.400 tickets ont été vendus le jour même. Quant à la billetterie en ligne, elle affiche déjà complet et cela jusqu'à la mi-août. Tout espoir n'est cependant pas perdu, car il est toujours possible d'acheter son billet sur place.

Enfin, conformément aux nouvelles consignes gouvernementales, un pass sanitaire sera demandé dès le 21 juillet pour toutes les personnes de plus de 18 ans. Le port du masque reste bien sûr obligatoire et les jauges d'admission ont notamment été réduites de moitié dans les ascenseurs.