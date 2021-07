Piercing : Qu'est-ce qu'une chéloïde, cette maladie qui peut intervenir lors de la cicatrisation ?

Quelques jours avoir fait un piercing, une petite boule de chair peut apparaître autour du bijou. Appelée chéloïde, cette excroissance inesthétique du derme se forme lorsque le processus de cicatrisation est anormal.

Plus précisément, «c’est une cicatrice exubérante, qui va déborder de la zone sur laquelle elle doit se limiter», explique la dermatologue Nina Roos, soulignant que cette tumeur fibroblastique bénigne (non cancéreuse) touche plus souvent les personnes asiatiques et celles à la peau foncée.

difficile à soigner

La chéloïde se forme généralement sur «le tronc, la nuque, le cuir chevelu, et les oreilles», et provoque des démangeaisons, «liées à la persistance d’une activité de cicatrisation». Si on y est sujet, prévient la spécialiste, «il faut absolument éviter de se faire des piercings».

En sachant qu’une chéloïde peut également se développer à la suite «d’un bouton de moustique ou d’acné, mais aussi après une opération chirurgicale», et qu’elle «dure toute la vie».

En effet, elle va continuer à fabriquer du tissu cicatriciel au fil des mois, puis «à l’arrivée, on se retrouve avec un nodule à la place d’une cicatrice».

On peut avoir recours à la chirurgie pour l’enlever, mais dans la grande majorité des cas, ajoute Nina Roos, une nouvelle chéloïde va se former lors du processus de cicatrisation.

des pansements en silicone en prévention

C’est pourquoi il est essentiel de prévenir son apparition en utilisant des produits adaptés. Tout de suite après un piercing, la dermatologue conseille de mettre des pansements en silicone.

Afin d’améliorer la qualité de la cicatrisation et d’éviter un éventuel épaississement de la zone, il faut les garder 24h/24, et ce, durant plusieurs semaines.

Préventivement, on peut également appliquer un gel de silicone, comme par exemple le Kelo-cote ou le SVR Cicavit+.