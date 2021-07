Isère : un homme comparaît pour la 45e fois devant un tribunal

Un casier judiciaire particulièrement imposant. Ce mercredi 21 juillet, un homme de 38 ans passait pour la 45e fois devant un tribunal à Grenoble (Isère).

Cette fois-ci, le père de famille comparaissait pour détention de stupéfiants et violence avec arme, raconte Le Dauphiné Libéré. Ce lundi 19 juillet, il avait jeté une pierre sur une ambulance.

Si l'homme a regretté son comportement devant le tribunal, la représentante du ministère public a requis dix-huit mois de prison ferme et un mandat de dépôt contre lui. Une demande notamment justifiée par le passif de celui qui était sorti de prison en juin dernier.

Hakim Lamouri a finalement été condamné à un an de prison ferme et placé en détention. Reste à savoir si cette peine sera sa dernière ou si de prochaines comparutions sont d'ores et déjà à prévoir à sa sortie d'emprisonnement.