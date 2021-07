Covid-19 : le nombre de tests bondit de 50% avec l'extension du pass sanitaire aux lieux de culture

Le pass sanitaire est en vigueur pour les lieux de culture et de loisirs depuis une semaine et cela se ressent déjà sur le nombre de tests réalisés pour détecter le Covid-19. La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) indique ce jeudi 29 juillet avoir enregistré une augmentation de 50 % des dépistages la semaine dernière.

Pas moins de 3,6 millions de tests ont été validés en France entre le 19 et le 25 juillet. D'après le rapport de la Drees, qui dépend des ministères de la Santé, du Travail et de l'Economie, cette hausse a en particulier été portée par un recours accru aux tests antigéniques rapides. Ils représentaient 43,1 % du total des tests réalisés du 12 au 18 juillet, contre 52,3 % la semaine dernière. L'augmentation est surtout le fait des 26-40 ans, qui ont effectué 75 % de tests en plus.

Un nouveau record a été enregistré vendredi 23 juillet, avec 834.000 tests réalisés en une journée, tous types confondus. Le précédent datait du 23 décembre 2020, lorsque 814.000 dépistage avaient été validés.

Des délais de rendu des résultats maintenus

Les délais de rendu des résultats n'ont cependant pas souffert de cette récente augmentation car, selon la Dress, «la part des tests (ensemble des RT-PCR et antigéniques) validés en moins de 24 heures reste stable, à 97 %».

L'instance lie directement ces chiffres en hausse au «déploiement progressif du pass sanitaire». Pour rappel, le document doit être présenté à l'entrée des lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes depuis le 21 juillet. Il atteste d'une vaccination complète contre le Covid-19, d'un test négatif de moins de 48h ou d'une rémission via un dépistage positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.