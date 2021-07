Rencontres : Meetic se met au pass sanitaire

Trouver l'amour sans y laisser la santé. Suite à une étude interne menée par le site de rencontre, Meetic a mis en place une nouvelle fonctionnalité permettant de mentionner son statut vaccinal.

Héloïse des Monstiers, directrice France de Meetic, invitée vendredi 30 juillet sur le plateau de CNEWS, a détaillé cette nouvelle option. «Vous déclarez "je suis vacciné, je ne suis pas vacciné, ou je garde cette information pour moi"» a-t-elle expliqué.

Cet ajout survient après que le site a constaté que ses membres, pour un tiers d'entre eux, indiquaient spontanément et de manière déclarative cet état de fait depuis plusieurs semaines.

Le vaccin, nouvel argument de séduction ?

Pour Héloïse des Monstiers, ce phénomène de transparence s'explique avant tout par la période difficile que les célibataires, peut-être plus que d'autres Français, traversent depuis maintenant un an et demi. «Quand vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous avez eu les confinements, les gestes barrière, le port du masque, et la fermeture traditionnelle des lieux de rencontres, ça a été une année particulièrement compliquée», précise-t-elle.

De quoi faire, peut-être, du vaccin la nouvelle arme de séduction. 39% des membres du site Meetic considéreraient ainsi qu'être vacciné augmenterait les chance d'attirer l'attention. Pour la directrice France, « le vaccin permet de se rassurer et de se faire du bien».