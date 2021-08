Plus d'un Français sur quatre jette ses déchets par la fenêtre en voiture

Voilà une très vilaine habitude encore trop répandue chez les Français. Une enquête réalisée par l'institut Ipsos pour la Fondation Vinci autoroutes révèle que 28% d'entre eux jettent leurs déchets par la fenêtre en voiture. Soit plus d'un Français sur quatre.

Cette étude a été menée du 17 au 22 juin, en ligne et auprès d'un échantillon de 2.181 personnes représentatif de la population française. En cette période de chassé-croisé, alors que les automobilistes sont particulièrement nombreux sur les autoroutes du pays, ses résultats font craindre le pire. Sachant que 25 tonnes de déchets sont déjà ramassées chaque jour sur le réseau autoroutier français.

L'institut Ipsos note que les pollueurs sont moins nombreux qu'en 2020 mais faiblement, avec seulement deux petits points de pourcentage en moins. Paradoxalement, l'étude note en parallèle «une certaine prise de conscience environnementale» de la part des Français. Car d'autres «bonnes pratiques se systématisent», mais en dehors des routes.

Ainsi, 81% des interrogés disent toujours éteindre la lumière lorsqu'ils quittent une pièce, 72% trient leurs déchets et 72% ne laissent pas couler inutilement l'eau lorsqu'ils se brossent les dents. De la même manière, la consommation de produits bio et locaux a significativement progressé depuis 7 ans, à l'époque de la première enquête du genre publiée par la Fondation Vinci autoroutes (respectivement 40% et 53% en 2021 contre 25% et 44% en 2015 pour le bio et le local).

Globalement plus éco-responsables, les Français ont visiblement leurs contradictions. Parmi les déchets les plus fréquemment jetés figurent les mégots de cigarettes. Des détritus non seulement polluants mais aussi dangereux, puisqu'ils sont à l'origine de nombreux incendies. L'année dernière, le gouvernement a décidé de durcir les sanctions en la matière : l'amende infligée à ceux qui jettent leurs ordures sur la voie publique est passée de 68 à 135 euros.