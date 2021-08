JO de Tokyo : les handballeurs français croquent le Bahrein et se qualifient pour les demi-finales

«Les Experts» sont restés fidèles à leur légende. L'équipe de handball masculine n'est plus qu'à une marche des récompenses aux Jeux Olympiques de Tokyo. Dans la nuit de ce mardi 3 août, les joueurs ont croqué le Bahreïn 42-28.

«C'est l'emballage final, le moment où l'on va pouvoir disputer les médailles. Aux JO, être dans ce ce cercle, c'est ce qui compte», apprécie Guillaume Guille, le sélectionneur des Bleus.

UNE BELLE MAITRISE

Passées les vingt premières minutes de jeu (12-11), les handballeurs ont creusé l'écart jusqu'à rentrer aux vestiaires avec une avance de sept buts (21-14). A la 45e minute après le premier but de l'entrant Valentin Porte, tous les joueurs de champ avaient marqué. Les Bleus ont dominé de bout en bout l'équipe de Bahreïn, dont tous les joueurs évoluent dans le Golfe. Le pays n'avait d'ailleurs remporté qu'un seul match au premier tour, contre le Japon.

Après ce festival offensif, les Bleus affronteront jeudi le vainqueur du quart de finale entre l'Allemagne et l'Egypte, qui se rencontrent en soirée à Tokyo (à 13h45 heure française).

«Depuis le début de l'aventure de ce nouveau staff, on a toujours pointé Tokyo avec l'ambition de gagner les JO, appuie le sélectionneur. Mais encore une fois entre l'ambition et la réalisation, il y a beaucoup de combats à gagner». L'Equipe de France y est déjà aguerrie à ces combats. Au Yoyogi stadium, elle jouera sa quatrième demi-finale olympique d'affilée. Comme en 2008, elle pourra compter sur ses piliers Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michaël Guigou.