Pass sanitaire : un tiers des Français soutiennent le mouvement de contestation

Alors que ce samedi 14 août, les manifestations contre le pass sanitaire ont rassemblé près de 215.000 personnes dans plusieurs villes de France, un sondage publié par le JDD indique qu’environ un tiers de la population se dit toujours favorable à ce mouvement.

D’après les résultats rendus par l’Ifop auprès de nos confrères, les Français qui déclarent soutenir ou affichent leur sympathie pour le mouvement anti-pass sanitaire représentent 34% des sondés.

Et d’après les précédents sondages effectués les 27 et 28 juillet, et les 21 et 22 juillet, le soutien est resté quasiment identique, puisqu’il était respectivement de 33% et 35%.

En regardant plus en détail, les sympathisants de deux partis politiques extrêmes sont ceux qui soutiennent le plus le mouvement : 49% au Rassemblement national et 61% pour La France insoumise.

Le pass sanitaire divise toujours

Du côté des opposants au mouvement, le «nombre est stable lui aussi» et réunit toujours 50% des Français interrogés (un échantillon de 1.006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus).

Toutefois, le pass sanitaire reste une problématique de taille pour les Français, puisqu’ils ont parfaitement conscience qu’il divise. Et bien que 60% d’entre eux pensent que ce dispositif est «une façon de responsabiliser ceux qui ne veulent pas être vaccinés», il reste tout de même 68% qui considèrent que le pass sanitaire va «créer deux catégories de citoyens».