Qu'est-ce que le contrat de sécurité intégrée, que Gérald Darmanin va signer ce mardi avec la ville d'Arles ?

Gérald Darmanin doit se rendre ce mardi 17 août dans les Bouches-du-Rhône, pour un déplacement sur le thème de la sécurité.

Avant de se rendre à la gendarmerie de Gardanne, il est notamment attendu à la mairie d'Arles, pour y signer, au nom de l'Etat, un contrat de sécurité intégrée (CSI) avec la ville. Ce dispositif, qui a pour but «de formaliser et de renforcer les engagements partagés de l'Etat et des collectivités territoriales dans le domaine de la sécurité», selon la circulaire établie le 16 avril dernier, a déjà été signé par une dizaine de villes à travers le pays.

Toulouse, première ville signataire

Et «d’ici à la fin de l’année, ce seront ainsi près d’une centaine de contrats de sécurité intégrée qui apporteront leur pierre au renforcement de la sécurité sur le territoire national, par la base, par le terrain, par la coopération avec élus. Près d’une centaine de contrats, représentant environ 15 millions d’habitants», avait déclaré le 26 juillet dernier le Premier ministre Jean Castex, en déplacement à Saint-Dizier (Haute-Marne).

Concrètement, le CSI entend lutter au mieux contre les problèmes de sécurité en faisant collaborer «tous les acteurs impliqués» dans ces questions, de la police aux services de justice, en passant par l'éducation nationale, les bailleurs sociaux ou les gestionnaires de transports.

Le contrat repose sur six volets différents : sécurité intérieure, justice, prévention de la délinquance, politique de la ville, éducation nationale, radicalisation et séparatisme. Dans chacun d'eux, l'Etat comme les collectivités s'engagent à respecter certains engagements, comme la mise en place de «dispositifs d'activités d'été» ou «l'augmentation ou l'amélioration des zones vidéoprotégées».

Si ces engagements sont respectés, cela peut conduire à des renforts policiers. A Toulouse, première ville signataire d'un CSI en octobre 2020, cela se traduit par exemple par l'envoi par l'Etat d'une centaine de policiers supplémentaires notamment affectés «à la guerre contre la drogue et ses trafics», et dans le même temps par l'installation par la municipalité d'une centaine de caméras supplémentaires.