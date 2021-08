La France va acheminer un dernier train de déchets radioactifs vers l'Allemagne d'ici à 2024

Grâce à un accord signé jeudi 19 août, la France doit acheminer un ultime train de 100 containers remplis de déchets radioactifs vers l'Allemagne à l’horizon 2024.

Grâce à un contrat exceptionnel signé entre l’entreprise tricolore Orano, anciennement Areva, en partenariat avec trois électriciens allemands (PreussenElektra, RWE et ENBW) et la société suédoise Vattenfall, plus aucun train de ce type ne devrait circuler entre la Normandie et l’Allemagne. Le montant du deal est estimé à plus d’un milliard d’euros en faveur de la multinationale française.

[CP] Signature de contrats concernant les déchets nucléaires allemands améliorant les perspectives financières 2021https://t.co/6t4UNlUOUY — Orano Group (@Oranogroup) August 19, 2021

Le convoi exceptionnel, longtemps décrié et mis à mal par les opposants écologiques depuis sa mise en place, doit acheminer 100 containers remplis de déchets ultimes, c’est-à-dire non recyclables, de l’usine d’Orano situé à La Hague (Manche) vers l’Allemagne avant 2024.

Les quatre entreprises étrangères citées plus haut avaient envoyé un total de 5.310 tonnes de combustible usé provenant des réacteurs nucléaires et des déchets résiduels. En plus de 40 ans, la France a traité et renvoyé 3.000 containers de déchets allemands.

Un chiffre évidemment beaucoup moins important depuis la décision prise en 2011 par Angela Merkel, la chancelière fédérale d’Allemagne, d’arrêter le nucléaire après la catastrophe de Fukushima.