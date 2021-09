Fêtes juives : Gérald Darmanin demande un maximum de policiers devant les synagogues

Face au risque «très élevé de la menace terroriste», le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé une présence policière maximale aux abords des synagogues, à l’approche de plusieurs grandes fêtes juives.

Il a affirmé qu’il fallait «renforcer la sécurité des lieux de rassemblements et de culte juifs». «Merci d’assurer un maximum de présence policière physique devant les lieux de culte», a déclaré le Gérald Darmanin dans un courrier adressé aux préfets et consulté par l’Agence France-Presse.

Les forces de sécurité devront notamment limiter le nombre de personnes au sein des lieux de culte, et effectuer des «contrôles visuels» des fidèles, et si besoin, réguler voire interdire la circulation et le stationnement aux alentours des synagogues, notamment aux heures de célébrations. Les militaires de l’opération Sentinelle pourront aussi être déployés pour protéger les lieux de culte les plus sensibles.

Ces protocoles de sécurité sont mis en place alors que le mois de septembre est riche en célébration dans la religion juive. Le nouvel an juif aura lieu dès la semaine prochaine, du 6 au 8 septembre, suivi du Yom Kippour, le jour de jeûne, les 15 et 16 septembre, du Souccot, du 20 au 27 septembre.