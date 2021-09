Bernard-Henri Lévy : «Désormais, l'Afghanistan est une base pour des groupes jihadistes»

Le philosophe Bernard-Henri Lévy était l'invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce vendredi 3 septembre.

Retouvez l'intégralité de l'interview ICI.

Lors de son intervention, le philosophe a estimé que la France avait été «à la hauteur de son devoir et sa mission», malgré l'intrusion d'Afghans soupçonnés d'être liés au mouvement des talibans. Un risque «inévitable».

En effet, selon Bernard-Henri Lévy, le devoir d'asile est un droit inscrit dans la Constitution et fait partie de l'habitude politique de la France. «Si la France tournait le dos au droit d'asile, ce ne serait plus la France», a-t-il confié à Laurence Ferrari.

Depuis le retrait total des Occidentaux d'Afghanistan, le pays est «une base pour des groupes jihadistes». Selon le philosophe, Al-Qaïda et les talibans seraient liés par la même «idéologie, volonté politique et volonté de faire mal le plus de mal possible aux démocraties dans leur pays et ailleurs».