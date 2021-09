Mort de Jean-Paul Belmondo : les premières réactions

Le monde de la culture française est en deuil. Ce 6 septembre, l'acteur Jean-Paul Belmondo s'est éteint à l'âge de 88 ans, entraînant de nombreuses réactions de la part de personnalités françaises.

Sur CNEWS, Philippe Labro, qui avait notamment réalisé «L'Héritier» avec «Bébel», a fait part de son chagrin. «C'est une grande tristesse, parce que je perds un ami. (...) On a fait beaucoup de choses ensemble, on a beaucoup ri, on a beaucoup parlé», s'est ému le journaliste et écrivain. Il a notamment rendu hommage à son professionnalisme sur les plateaux de cinéma et à sa «filmographie exceptionnelle».

Le monde du cinéma a clamé sa tristesse. Bertrand Blier, qui l'avait dirigé dans «Les Acteurs» en 1999, parle d'une «perte énorme». «C'était un confort total de tourner avec Belmondo.... Les grands acteurs, c'est toujours un grand confort», a-t-il expliqué sur RTL. Preuve de sa stature au sein de la famille du cinéma français, Michel Boujenah a comparé Jean-Paul Belmondo à «l'Arc de Triomphe». «C'est notre Tour Eiffel à nous», a-t-il conclu.

Alain Delon s'est lui aussi montré très ému alors qu'il était interrogé par CNEWS. «Je suis complètement anéanti», lâche celui qui avait partagé l'affiche avec Jean-Paul Belmondo dans Sois belle et tais-toi.

«Le Magnifique»

Jean-Pierre Raffarin est l'un des premiers politiciens à s'être exprimé sur le sujet via son compte Twitter. «Nous ne le pensions pas capable de cela. Une nouvelle blessure nationale», écrit l'ancien Premier ministre. La présidente du Rassemblement nationale Marine Le Pen a de son côté rendu hommage à «une gueule et une gouaille inimitables, un acteur et un cascadeur légendaires».

Les membres du gouvernement n'ont pas non plus hésité à prendre la parole. «Merci Jean-Paul Belmondo, vous étiez une légende française et les légendes ne meurent jamais», écrit Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Le Premier ministre Jean Castex, lui, ne s'est fendu que de deux mots pour résumer Jean-Paul Belmondo : Le Magnifique.

Quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron a également publié un tweet. «Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous», écrit le chef de l'Etat.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021

L'ancien présiden François Hollande a lui salué la «relation exceptionnelle» qu'avait réussie à tisser Jean-Paul Belmondo avec la population française. Il a joué avec les plus grands, parce qu'il était un des plus grands», assène l'ex-chef d'Etat.