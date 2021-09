Vols sur les chantiers : le préjudice annuel dépasserait 1 milliard d’euros

Sur les trois dernières années, 140 vols ont été recensés sur des chantiers dans les Alpes-Maritimes. Ce fléau constitue une préoccupation majeure des professionnels du secteur et des pouvoirs publics. Pour prévenir et lutter contre ce phénomène, une convention entre les services de l’État et la Fédération du bâtiment et des travaux publics sera signée ce lundi soir, à Nice.

«Le phénomène est lié à de véritables réseaux mafieux, qui peuvent faire disparaître une grue en une nuit ou un camion-toupie en plein jour, pour les revendre en Europe de l'Est ou au Maghreb, destinations privilégiées des engins volés», explique ce professionnel du bâtiment dans les Alpes-Maritimes. «Nous avons affaire à des réseaux de recel très organisés», assure-t-il.

Les matériaux tels que les câbles électriques ou la tuyauterie sont ciblés en priorité, leur attrait étant proportionnel au cours en Bourse des métaux. Les équipements techniques, comme les tableaux électriques ou sanitaires, les baignoires ou les WC, figurent également au palmarès des objets les plus volés.

«Ce n’est pas seulement le vol de matériel qui va poser problème»

Le vol d'engin touche ainsi toutes les professions, et «les maçons disposent désormais d'outillages électroportatifs d'une certaine valeur qui peuvent intéresser aussi bien le bricoleur du dimanche qu'une petite entreprise», poursuit le professionnel.

Pour les entreprises à taille humaine, il s’agit d’un vrai fléau, qui fait disparaître leurs investissements en quelque minutes. «Ce n’est pas seulement le vol de matériel qui va poser problème mais aussi le remplacement de ce matériel ainsi que le retard sur le chantier causé par le vol», explique le professionnel.

Selon la Fédération Française du Bâtiment, le préjudice annuel concernant le vol est estimé à plus d’un milliard d’euros. Cela représente environ 1% du chiffre d’affaires du secteur.

Pour lutter contre ce phénomène, une convention de partenariat entre les services de l’État et la fédération du bâtiment et des travaux publics sera signée ce lundi soir, à Nice.

En région PACA, la filière du Bâtiment et des Travaux Publics représente 100.000 emplois et près de 70.000 entreprises.