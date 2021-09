Paris : les trottinettes électriques bientôt bridées dans toute la capitale ?

Alors que la municipalité parisienne avait, fin juin dernier, imposé aux 3 opérateurs de trottinettes électriques en free-floating de brider leurs engins à 10 km/h dans certains quartiers très fréquentés, la question se pose aujourd'hui d'étendre ce périmètre à une zone plus large.

Expérimentée depuis déjà deux mois dans les quartiers des Halles, près de République et de Bastille, la limitation de la vitesse des trottinettes électriques en free-floating autorisées à circuler dans Paris – Dott, Lime et Tier – semble en effet avoir fait des émules. A tel point que certains maires réclament désormais que celle-ci soit généralisée à l'ensemble de la capitale. Excepté sur quelques grands axes ou voies rapides.

Des maires se disent intéressés

C'est notamment le cas du maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, qui a envoyé cette semaine un courrier à David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités, pour lui faire connaître sa volonté de voir les trottinettes être bridées à 10 km/h «sur l'ensemble du 6e arrondissement [...] à l'exception de certains grands axes : boulevard du Montparnasse, Saint-Michel, Raspail et les quais de Seine».

Un choix que son cabinet justifie par le nombre important de «rues étroites», de «zones déjà limitées à 30 km/h, et ce, même avant le 30 août dernier» ou encore d'«accès à des parcs et à des jardins» dans l'arrondissement. «Par contre, cette limitation ne fait pas grand sens sur les quais de Seine par exemple, là où la vitesse est limitée à 50 km/h, ou sur des axes pas trop bouchés, où les voitures roulent rapidement», explique son entourage.

la sécurité avant tout

Proactif sur le sujet, David Belliard n'a de son côté jamais caché ses ambitions. En juin dernier, l'élu écologiste annonçait déjà qu'il souhaitait étendre ce dispositif dans «toutes les rues aux écoles», dans «les rues apaisées» et autres «zones de rencontre», mais aussi dans d'autres secteurs où la forte densité piétonne – à l'instar des quais de Seine où a eu lieu en juin un accident mortel de trottinette – rend particulièrement dangereuse la présence de trottinettes électriques.

Si ce projet d'étendre la limitation de la vitesse de ces trottinettes électriques en free-floating est donc toujours à l'étude, l'adjoint aux transports et aux mobilités semble bien décidé à aller plus loin. Au mois de juillet, ce dernier a même adressé un courrier à tous les maires d'arrondissement pour leur demander leur avis sur le sujet et lister tous les axes où cette limitation pourrait être mise en place.