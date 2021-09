Banque : pourquoi obtenir un crédit immobilier pourrait devenir plus difficile

Les conditions pour obtenir un crédit immobilier vont devenir plus contraignantes à partir du 1er janvier prochain. Alors que ce secteur économique va bon train, le Haut Conseil à la stabilité financière (HCSF) – qui dépend à la fois du ministère de l’Economie et de la Banque de France – a annoncé un durcissement des règles.

En effet, jusqu’alors il était recommandé aux banques de ne pas accepter un dépassement de plus de 35% des revenus pour les mensualités de remboursement du prêt. Par ailleurs, les crédits ne devaient pas excéder une durée de 27 ans. A partir du 1er janvier prochain ces règles deviennent contraignantes. En clair, en cas de non-respect les établissements bancaires pourront faire l’objet de blâmes voire de sanctions pécuniaires. Les montants n’ont toutefois pas été précisés.

Il leur sera par ailleurs possible de déroger à ces critères pour 20% des crédits. L'annonce n’a pas fait l’effet d’un coup de tonnerre. Les professionnels du secteur s’attendaient à une telle annonce.

« Ça ne va pas concerner beaucoup de monde. Les crédits de plus de 27 ans, aujourd'hui, ça n’existe quasiment plus. Et puis, sur le taux d'effort à 35%, globalement, les règles sont respectées depuis des années», a réagi auprès de l’AFP Laurent Vimont, président du Century 21 France.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte activité économique dans ce secteur. En 2020, 192,7 milliards d'euros de crédits immobiliers, hors rachats et renégociations, ont été accordés, soit presque autant que le record de 2019 (193 milliards d'euros). Quant au premier semestre 2021, les chiffres font également état d'une production soutenue.