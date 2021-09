Prix de l'énergie : un chèque de 100 euros pour près de 6 millions de ménages modestes

Près de 6 millions de ménages modestes bénéficieront d'un chèque exceptionnel de 100 euros pour les aider à payer leur facture énergétique, face à la hausse actuelle des prix, a annoncé ce mercredi 15 septembre le gouvernement.

Le Premier ministre Jean Castex va annoncer ce jeudi 16 septembre «la mise en place d'une aide sociale exceptionnelle très simple de 100 euros pour tous les ménages qui bénéficient aujourd'hui du chèque énergie», soit «5,8 millions de ménages», a indiqué Matignon.

Les ménages éligibles n'auront pas de nouvelle démarche à effectuer et recevront cette aide exceptionnelle par courrier courant décembre, quel que soit leur mode de chauffage (électricité, fioul, gaz).

«C'est une forme de soutien pour passer cette situation que l'on considère comme conjoncturelle de hausse du prix des énergies qui va conduire à une hausse des prix du chauffage», a-t-on expliqué à Matignon.

Les prix du gaz ont notamment connu de fortes hausses ces derniers mois, sous l'effet de la reprise économique mondiale. Les tarifs réglementés ont augmenté de 8,7% au 1er septembre, après plus de 5% en août et près de 10% en juillet.

Un dispositif déjà existant

Le chèque énergie est un dispositif déjà existant qui couvre une partie des factures d'électricité, de gaz ou de fioul ou encore des travaux de rénovation énergétique. D'un montant de 150 euros en moyenne, il bénéficie à certains ménages en fonction de leurs revenus fiscaux.

A sept mois de l'élection présidentielle, la hausse des prix de l'énergie représente un sujet sensible pour l'exécutif. L'énergie constitue l'une des principales dépenses contraintes des ménages, en particulier les plus modestes, et a été le déclencheur du mouvement des gilets jaunes fin 2018.