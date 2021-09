Gard : la ville d'Alès touchée par des pluies diluviennes, le Gardon en crue

«Si ça continue comme ça, cela pourrait devenir problématique», prévient le lieutenant-colonel des pompiers du Gard, alors que jusqu'à 120 mm d'eau sont tombés, la nuit dernière, dans le secteur d'Alès. Ce dimanche 26 septembre, les autorités se préparent à évacuer certains habitants.

Attendu depuis cette nuit sur quatre départements du sud-est placés en vigilance orange, l'épisode pluvieux-orageux a en effet notamment touché le Gard et plus particulièrement, le secteur de la sous-préfecture du Gard, où les niveaux du Gardon et du Grabieux sont surveillés de très près.

Ce sous-affluent du Rhône et le sous-affluent du Gardon sont en effet entrés en crue ce dimanche matin. Deux équipes spécialisées en sauvetage aquatique ont été dépêchées sur le terrain.

En raison des fortes pluies orageuses depuis hier soir, le Gardon d'Alès est entré en crue ce matin. https://t.co/pnQYFOtTLJ — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 26, 2021

#Orage stationnaire sur #Ales et le bassin Alesien. Déluge, grêle et foudre très importante. #Inondations en cours sur le réseau routier et forte réaction des cours d’eau notamment le #Grabieux. Évitez tous les déplacements ! pic.twitter.com/rpdYdOwFVd — Météo Gard - Hérault (@MteoGardHerault) September 26, 2021

Durant la nuit, des orages accompagnés d'une «énorme activité électrique» ont provoqué au moins quatre incendies de compteurs. «Sur la zone, on aurait dit un feu d'artifice», a expliqué le représentant du SDIS 30.

Jusqu'à 134 mm de pluie

«Les précipitations orageuses se sont nettement renforcées sur le Gard et l'Ardèche, et il est tombé localement jusqu'à 80 à 100 mm de pluie en quelques heures dans les régions d'Alès et Aubenas», précisait de son côté Météo France dans son dernier bulletin de 6h30.

A Colognac, il est tombé jusqu'à 134 mm de pluie, soit l’équivalent de 3 à 4 semaines de pluie, a expliqué Météo France. Avec 112 mm de pluie à Saint-Christol-lez-Alès, c'est l'équivalent de 3 semaines de pluie que la terre doit maintenant absorber.

Les pluies se sont intensifiées cette fin de nuit sur les dpts en #vigilanceOrange . Sous ces orages souvent très électriques et souvent grêligènes, on a observé des cumuls de 70 à 80mm en 3h. 100mm par endroits entre le Gard et l'Ardèche.



@FabricePhoto1 pic.twitter.com/eB6aEIM86s — Météo-France (@meteofrance) September 26, 2021

4 départements du sud en vigilance orange

D'importants orages se produisent également sur la partie cévenole de l'Hérault, indique Météo France, selon qui la vigilance orange sur le Gard, l'Hérault, l'Ardèche et la Drôme devrait toujours être levée comme prévu ce dimanche vers midi.

«En cours de matinée, les orages se déplacent vers la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur où ils sont encore localement forts mais avec des cumuls de précipitations moindres», pouvait-on lire sur le site de Météo France.

Pour rappel, mi-septembre, le Gard avait déjà été durement touché par des intempéries. À certains endroits, les habitants avaient dû faire face à deux mois et demi de pluie en à peine 3 heures.