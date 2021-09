Importation de drogue : 5 mises en examen et 256 000 euros saisis

La semaine dernière, les policiers ont arrêté un convoi de transport de drogue qui remontait du Maroc via l'Espagne, chargé d'un peu plus de 200 kg de résine de cannabis. Outre le chauffeur du véhicule et un homme suspecté d'être le commanditaire de ce trafic, 3 autres personnes ont été interpellées, soupçonnées de faire partie du réseau. Tous ont été placés en détention provisoire.

Derrière le chargement de tomates cerises, c'est une autre cargaison que les policiers ont trouvé, la semaine dernière, en interceptant un camion de 25 tonnes en région bordelaise. La découverte de plus de 200 kg de résine de cannabis ne devait rien au hasard : depuis plusieurs mois, la police judiciaire d'Orléans, co-saisie avec celle de Tours travaillait à mettre au jour une filière d'importation de drogue en provenance du Maroc.

Pas de go-fast, les stupéfiants remontaient via l'Espagne au rythme des limitations de vitesse pour poids lourds. Et le chauffeur s'arrêtait régulièrement, près de Bordeaux, puis en Centre-Val-de-Loire et notamment dans le Loir-et-Cher pour livrer plusieurs dizaines de kilos de drogue à des grossistes, qui eux-mêmes ensuite approvisionnaient leurs «détaillants».

Interpellé, le chauffeur du camion suspect avait avec lui 6 500 euros liés à ce trafic. En garde à vue, il a reconnu avoir effectué trois voyages de la sorte.

Au même moment, un homme qui venait de récupérer auprès de lui environ 40 kg de stupéfiants a pu être arrêté après avoir tenté de prendre la fuite et percuté un véhicule de police. L'homme suspecté d'être le commanditaire de cette filière d'importation de drogue à lui aussi été interpellé en région bordelaise où il avait un domicile dans lequel 135 000 euros ont été saisis ainsi que 10 cartouches de 9 mm et de 357 magnum. Ce suspect, âgé de 34 ans, avait pris la précaution de cacher l'autre partie de ses recettes, soit 111 400 euros, sous une baignoire chez ses parents à Montargis où il résidait parfois aussi.

Les suspects placés en détention provisoire

Deux autres individus âgés de 23 ans, ont quant à eux été interpellés à Blois. Chez eux, les enquêteurs ont trouvé 5,4 kg de résine de cannabis, 80 g de cocaïne, près de 200 g de produits de coupe et un revolver.

Les cinq personnes interpellées dans ce coup de filet ont été mises en examen pour importation, transport, détention d'offre ou cession de produits stupéfiants, des faits punissables de 10 ans de prison. Elles ont été placées en détention provisoire.