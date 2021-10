Parcoursup 2021-2022 : le calendrier complet dévoilé

Le calendrier de Parcoursup pour l’année 2021-2022 a été dévoilé par le ministère de l’Education nationale. Les futurs bacheliers ont désormais toutes les informations pour préparer leur entrée dans l’enseignement supérieur.

Décembre : ouverture du site

Le site d’information de Parcoursup sera accessible à partir du 21 décembre. Il comprend notamment le moteur de recherches de toutes les formations disponibles auxquelles les candidats pourront postuler. Les futurs bacheliers pourront commencer à réfléchir à leur projet d’orientation, et «seront accompagnés de manière personnalisée par les professeurs principaux, les professeurs référents et le psychologue de l’Education nationale.»

Janvier – Mars - Avril : formulation des vœux

Dès le 20 janvier 2022, les lycéens pourront s’inscrire sur la plate-forme Parcoursup et commencer à formuler leurs vœux. Comme chaque année, ils pourront en choisir 10 au maximum, et auront jusqu’au 29 mars pour les enregistrer sur la plate-forme. Il leur faudra ensuite compléter leur dossier, qui sera étudié par les jurys des formations auxquelles ils auront postulé. Ils auront jusqu’au 7 avril 2022 pour finaliser leur dossier et confirmer tous leurs vœux, avant de lancer la phase d’admission.

Juin : début de la phase d'admission

Après plusieurs semaines à étudier les dossiers, les établissements de l’enseignement supérieur commenceront à envoyer leurs réponses aux candidats le 2 juin 2022, jour de lancement de la phase d’admission principale. Un moment toujours redouté par les lycéens.

Les candidats vont pouvoir consulter leurs propositions d’admission, et savoir s’ils sont acceptés, acceptés sous condition de suivre des cours d’accompagnement, sur liste d’attente ou bien refusés dans les établissements qu’ils ont choisis.

Juillet : fin de la phase d'admission principale

Les candidats auront jusqu’au vendredi 15 juillet pour accepter une proposition de formation. Cette date limite arrive volontairement quelques jours après les résultats du Baccalauréat 2022, le 5 juillet, ce qui permettra de finaliser les dernières inscriptions pour les élèves qui attendent de savoir s’ils ont obtenu ou non le précieux diplôme.

Juin - septembre

Si, pendant ou à l’issue de la phase d’admission principale, certains candidats se voient refusés à toutes les formations auxquelles ils ont postulé, une deuxième session de recrutement pourra leur permettre de trouver une formation. A partir du 23 juin, les élèves sans affectation pourront participer à la phase complémentaire, qui doit se dérouler jusqu’au mois de septembre, et pendant laquelle ils pourront formuler 10 nouveaux vœux, dans les établissements où il reste des places disponibles.