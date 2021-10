Présidentielle : Xavier Bertrand annonce qu'il participera au congrès des Républicains

Une annonce qui était attendue. Alors qu'il maintenait le suspense sur une éventuelle participation au congrès des Républicains, Xavier Bertrand a finalement annoncé lundi sur TF1 que «oui», il se soumettrait au vote des militants LR.

L'objectif de l'événement est de désigner le candidat de droite à la présidentielle de 2022. Xavier Bertrand a expliqué sa participation avec un objectif de «rassembler» sa famille politique.

«La solution de facilité était de faire cavalier seul» mais «je participerai au congrès parce que Les Républicains ont écarté la primaire», a-t-il affirmé, estimant que ce congrès «est la seule façon d'avoir le plus vite possible un candidat de la droite et du centre».

Pour l'emporter, Xavier Bertrand devra se défaire de plusieurs autres candidats, à commencer par Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France est d'ailleurs sa principale rivale si l'on en croit les sondages. Les autres adversaires seront Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin.

Le vote des adhérents des Républicains aura lieu le 4 décembre prochain. Aucun débat ne devrait être organisé malgré l'accord de certains candidats, notamment à cause du refus de Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts de France ne souhaiterait pas participer à l'exercice, qui ne servirait qu'à causer des divisions chez les électeurs d'après un porte-parole anonyme cité par Libération.