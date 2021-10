Lutte anti-drogue : la maire PS de Canteleu innocentée dans une affaire de trafic

La maire socialiste de Canteleu (Seine-Maritime) Mélanie Boulanger a tenu, lundi 11 octobre 2021, une conférence de presse, durant laquelle elle est revenue sur l'affaire de trafic de drogue qui l'a menée en garde à vue ce week-end.

Après un interrogatoire de trente-six heures, l'édile avait été relâchée sans charge. Lors de sa prise de parole a d’abord tenu à préciser n'avoir «jamais été inquiète de l’issue de cet épisode, aussi difficile soit-il, car (elle sait qu'elle est) irréprochable.» Un sentiment partagé du reste par sa famille politique.

Valentin Rasse Lambrecq, élu PS de Rouen avait ainsi apporté son soutien à Mélanie Boulanger, sur Facebook : «Du fond du cœur, rassuré et heureux d’apprendre qu’aucune charge n’est retenue contre Mélanie Boulanger. (…) Dans cette situation surréaliste, nous n’avons jamais douté de son intégrité.»

Pour mémoire, Mélanie Boulanger avait été interrogée dans le cadre d’une vaste enquête sur un réseau de trafic de drogue entre la Normandie et Paris. Elle avait été interpellée vendredi 8 octobre 2021, ainsi que dix-huit autres personnes, lors d’une opération menée à Rouen, Canteleu et en Seine-Saint-Denis.

Le secret de l’instruction «violé»

Revenant sur le déroulé des événemets, Mélanie Boulanger a cependant estimé que le traitement médiatique de cette affaire était allé à l’encontre du secret de l’instruction. Selon elle, ce dernier a été «outrageusement violé. Par qui ? Pourquoi si vite ? Il y a des gens qui ont commenté, déformé, critiqué, abîmé», a-t-elle dépoloré.

La maire a tenu à rappeler que depuis le début de son mandat, il y a plus de sept ans, elle n’a «jamais baissé la garde contre les trafiquants de drogue». Une lutte qui selon l’édile lui a valu des intimidations émanant d’une famille de Canteleu à la tête d’un réseau de trafic de drogue.

Des tentatives d’intimidation des trafiquants de drogue

La maire a en outre expliqué que les trafiquants l’ont contacté : «par personnes interposées. Ils ont essayé de m’impressionner, de me suivre en voiture. Ils me menaçaient : ‘on sait où tu habites. On sait où ta fille va à l’école.’» Ce sont ces tentatives de communication répétées que la maire de Canteleu a dû expliquer aux enquêteurs.

Si la maire n’a pas déposé plainte face à ces intimidations répétées c’est par peur et notamment pour sa fille. «J’ai demandé à la préfecture une protection si je déposais plainte. On m’a répondu que ce n’était pas possible» explique-t-elle. Mélanie Boulanger estime être un exemple parmi tant d’autres d’élus qui restent «sans réponse, lorsqu’ils sollicitent les pouvoirs publics pour les aider à lutter contre la délinquance et les trafics de stupéfiants.»